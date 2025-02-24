الامارات | جائزة «بولونيا راجازي» لكتاب بدور القاسمي «بيت الحكمة»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قادت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، مؤسِّسة مجموعة كلمات، جلسة قرائية في «بيت الحكمة» بالشارقة، استعرضت خلالها كتابها «بيت الحكمة»، الذي تم إطلاقه، أخيراً، عن «مجموعة كلمات»، وفاز بجائزة «بولونيا راجازي» المرموقة في أدب الأطفال، التي تُمنح سنوياً في معرض بولونيا لكتاب الطفل منذ عام 1966.

وتكرِّم جائزة «بولونيا راجازي» الكتب التي تمتاز بجودة المحتوى والتصميم الفني، وتُعد من أهم الجوائز العالمية التي تُسلط الضوء على الابتكار في أدب الأطفال. ويستهدف الكتاب الفئة العمرية (9+)، ويأخذ قراءه الصغار في رحلة معرفية لاستكشاف تاريخ «بيت الحكمة» في بغداد.

وفي تعليقها على فوز الكتاب بجائزة «بولونيا راجازي»، قالت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي: «يمثل كتاب (بيت الحكمة) رحلةً إلى أعماق حضارتنا العربية والإسلامية، وهو انعكاسٌ لتراثنا المعرفي الذي أسهم في تشكيل النهضة الفكرية والعلمية عالمياً، ونحن نسعى من خلال هذا الكتاب ليس فقط إلى توعية الأجيال العربية بإرثها الثقافي، ولكن أيضاً لتعريف العالم أجمع على هذا التراث العظيم الذي وضع أسس البحث العلمي والترجمة والاكتشافات في مختلف المجالات».