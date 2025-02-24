الامارات | مركز جامع الشيخ زايد الكبير يتعاون مع طالبات جامعة زايد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعاون مركز جامع الشيخ زايد الكبير مع كلية الفنون والصناعات الإبداعية في جامعة زايد في أبوظبي، بهدف مساهمة طالبات الكلية في تصميم عدد من الإصدارات والملصقات وقطع الأثاث المستخدمة في مرافق المركز المختلفة، بحيث تندرج هذه التصاميم ضمن المشاريع المتعلقة بالمساق التعليمي الخاص بالطالبات، وذلك في إطار حرص المركز على التعاون مع المؤسسات التعليمية والأكاديمية في الدولة لإعداد الكوادر الوطنية الشابة وتأهيلها لدخول سوق العمل من خلال إشراك طلاب المؤسسات التعليمية في برامجه ومبادراته المختلفة.

وتعاون المركز مع جامعة زايد في عدد من المشاريع، كان أولها مشروع التقويم الهجري، حيث استخدم المركز أحد التصاميم التي قدمتها إحدى طالبات الجامعة في تصميم التقويم الهجري الذي يصدره المركز سنوياً، ويُظهر التصميم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، يمشي في أروقة الجامع، وهو تصميم يرمز إلى أن الشيخ زايد مازال يعيش بيننا برؤيته وأفكاره.

وعملت طالبات كلية الفنون والصناعات الإبداعية على تصميم نماذج لقطع أثاث من كراسي وطاولات، مستوحاة من هوية جامع الشيخ زايد الكبير، التي تم عرضها واستخدامها في قبة السلام وسوق الجامع ومكتبة الجامع، وقد أظهرت الطالبات من خلال التصاميم التي قدمنها إمكانات إبداعية مميزة، حيث قامت لجنة مختصة من المركز باختيار المناسب منها، وتم تنفيذها وتصنيعها وتحويلها إلى قطع أثاث، وزعت في مرافق المركز، ويمكن لمرتادي الجامع استخدامها.

كما صممت الطالبات الملصقات الخاصة بالسيارات الكهربائية التي تنقل المصلين والزوار في أرجاء الجامع، حيث تم استيحاء التصاميم من زخارف وورود الجامع، الأمر الذي أسهم في تعزيز تجربة الزائر، وفي هذا الإطار، كرّم المركز 16 طالبة من طالبات كلية الفنون والصناعات الإبداعية في جامعة زايد، اللواتي شاركن في تصميم 12 ملصقاً خاصاً بالسيارات الكهربائية، تشجيعاً لهن للاستمرار في تطوير إمكاناتهن ورفد سوق العمل بكوادر مواطنة مؤهلة.