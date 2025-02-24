الامارات | «جامعة محمد بن زايد»: الهوية الوطنية ليست مجرد موروث يُحكى

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتمت جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، أمس، فعاليات المخيم التراثي، الذي استمر لمدة خمسة أيام في منطقة العين، بمشاركة طلاب الجامعة، وذلك في إطار المبادرات التي تنفذها، لتعزيز الهوية الوطنية، وربط الأجيال الحاضرة بإرث الأجداد وإحياء القيم والتقاليد الإماراتية العريقة.

وأكّدت نائب مدير الجامعة لقطاع الشؤون الأكاديمية، الدكتورة نجلاء النقبي، أن المخيم جاء في إطار رؤية الجامعة، التي تؤمن بأن الهوية الوطنية ليست مجرد موروث يُحكى، بل مسؤولية تُحمل، ورسالة تُنقل عبر الأجيال، وقالت إن الجامعة تعمل على ترسيخ الانتماء الوطني، وتعزيز الوعي بالموروث الثقافي الإماراتي، ليكون جزءاً أصيلاً في بناء شخصية الطالب ومستقبل الوطن.

وأضافت أنه خلال المخيم خاض المشاركون تجارب ثرية ومتنوّعة، حيث تعرفوا إلى مجالس الكرم والسنع، وتعلموا أصول الضيافة وآداب المجلس الإماراتي، كإحدى ركائز مجتمعنا العريق، كما عاشوا تجربة غرس زايد، التي تعكس فلسفة الاستدامة والمحافظة على البيئة المستوحاة من نهج المغفور له الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وخاضوا أيضاً تجربة رفاقة الهجن والخيول العربية الأصيلة.