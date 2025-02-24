الامارات | 9 مليارات رحلة قام بها الصينيون في عطلة رأس السنة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا»، أمس، أن الصين سجلت رقماً قياسياً بلغ 9.02 مليارات رحلة داخلية قام بها الصينيون خلال موسم السفر والعطلات الذي استمر 40 يوماً، بمناسبة رأس السنة القمرية الجديدة.

وغالباً ما يعد الإقبال الكبير على السفر، خلال أطول عطلة في الصين، مقياساً لمتانة الاقتصاد، واختباراً لمنظومة النقل الهائلة في البلاد، وتتماشى زيادة السفر مع التوقعات. وأفادت «شينخوا» بأنه تم تسجيل نحو 513 مليون رحلة قطار خلال عيد الربيع، وهو الاسم الذي يطلق على هذه العطلة في الصين، بزيادة 6.1% على العام الماضي، في حين سافر 90.2 مليون شخص جواً، بزيادة 7.4%.

ويشهد عدد الرحلات خلال موسم السفر السنوي ارتفاعاً، منذ أن عدّلت وزارة النقل طريقة القياس قبل رأس السنة القمرية في 2023، ليشمل القيادة في رحلات خاصة على الطرق السريعة الرئيسة.