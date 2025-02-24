تغذية الحامل في الشهور الوسطى.. إزاي تحافظي على وزنك وتغذي طفلك صح؟

القاهرة - سمر حسين - صحة

تغذية الحامل في الشهور الوسطى من الأمور التي تشغل الأمهات حديثات الولادة تحديدا، إذ تبدأ فترة الثلث الثاني من الحمل من الأسبوع 14 وحتى حوالي الأسبوع 28، وتتحوَّل مرحلة الحمل إلى فترة استقرار ملحوظ، وتتراجع أعراض القيء والغثيان، وتزداد حركة الجنين، ما يعطي الأمهات شعوراً بالطمأنينة، إذ تظهر تغييرات جسدية بارزة مع توسع البطن وازدياد حجم الرحم، ما يفرض على الحامل ضرورة تنظيم نظامها الغذائي بدقة، وتُعدّ التغذية في هذه المرحلة أساسية للحفاظ على الوزن المثالي ودعم نمو الجنين بشكل سليم، وفي السطور التالية، الإجابة عن السؤال الأبرز «إزاي تحافظي على وزنك وتغذي الطفل صح».

تغذية الحامل في الشهور الوسطى.. إزاي تحافظي على وزنك وتغذي البيبي صح؟

تقول الدكتور شيماء خفاجي استشاري التغذية العلاجية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الالتزام بنظام غذائي متنوع يضمن للأم الطاقة اللازمة ويعزز من صحة الجنين، إذ يتعين على الحامل في الثلث الثاني التركيز على تناول العناصر الغذائية الأساسية، إذ ينصح بتناول البروتينات من مصادر متعددة كاللحوم الخالية من الدهون والأسماك والبيض والبقوليات، حيث تساعد الحبوب الكاملة والخضراوات والفواكه على تزويد الجسم بالألياف والفيتامينات الضرورية، ما يقلل من الإمساك ويحافظ على مستويات السكر في الدم.

وتؤكد دكتور شيماء خفاجي أن تناول وجبات صغيرة ومتوازنة بشكل متكرر يمنح الأم الطاقة اللازمة ويخفف من الشعور بالتعب والإرهاق.

نصائح عند تغذية الحامل في الشهور الوسطى

توصي خفاجي بعدة خطوات عملية للتغلب على أعراض الثلث الثاني من الحمل:

لتخفيف آلام الظهر والفخدين، يجب ممارسة العلاج الطبيعي وأخذ قسطٍ كافٍ من الراحة خلال النشاط اليومي.

للحد من ضيق النفس الناتج عن ضغط البطن على الرئتين، يُنصح باستخدام وسائد إضافية عند النوم لرفع الجزء العلوي من الجسم.

لتقليل ظهور كلف الحمل، يجب استخدام كريمات واقية من الشمس وتفادي التعرض المباشر لأشعة الشمس قدر الإمكان.

ولتجنب دوالي الساقين، ينصح برفع الساقين أثناء الجلوس، وارتداء جوارب ضاغطة، وشرب كميات وفيرة من الماء.

وأوضحت دكتور خفاجي أن الحمل في الثلث الثاني يشهد زيادة في احتياجات الأم من السعرات الحرارية، إذ يحتاج الجسم إلى حوالي 340 سعرة حرارية إضافية يوميًا، كما تؤكد على أهمية زيادة تناول البروتين بما يتراوح بين 70 إلى 100 جرام يوميًا لضمان بناء أنسجة الجنين وتعزيز نموه، وتُقسم النصائح حسب الشهور:

في الشهر الرابع، يجب التركيز على تناول الأطعمة الغنية بالحديد والبروتين مثل الخضراوات الورقية والبقوليات والبيض.

وفي الشهر الخامس، تُبرز أهمية تناول الكالسيوم وفيتامين سي من مصادر مثل السردين واللوز والألبان والخضراوات الورقية لتكوين عظام وأسنان الجنين بشكل سليم.

أما في الشهر السادس، فتصبح الوقاية من مشكلات الجهاز الهضمي مثل الإمساك ضرورة؛ إذ يُنصح بتناول الحبوب الكاملة والفواكه والخضراوات لتسهيل عملية الهضم وتحسين الحركة المعوية.

التغييرات الجسدية للجنين والأم

تظهر خلال هذه الفترة ملامح الجنين تدريجياً، حيث يبدأ في الحركة ويزداد طوله ووزنه بشكل ملحوظ، وفي الوقت نفسه، تتغير أجسام الأمهات بتوسع الرحم وزيادة حجم الدم، ما يؤدي إلى ظهور دوالي بسيطة في الساقين وتورم خفيف في اليدين والقدمين، كما تتغير بشرة الأم مع ظهور خطوط داكنة مثل «الخط الأسود»، ما يستدعي العناية واستخدام مستحضرات الحماية من الشمس.

تغذية الحامل في الشهور الوسطى ليست مجرد مسألة غذائية، بل هي استراتيجية شاملة للحفاظ على صحة الأم والجنين، وتؤكد أخصائي التغذية العلاجية أن الرعاية الغذائية الدقيقة والمتابعة الطبية المنتظمة تشكل الأساس لتجاوز هذه المرحلة بسلاسة، وتقلل من المضاعفات المحتملة، وينصح الأطباء دائمًا بمراجعة أخصائي التغذية وتحديد خطة غذائية تناسب احتياجات كل حالة على حدة، مع الالتزام بتوجيهات الطبيب لضمان وصول الطفل إلى العالم بصحة وعافية.