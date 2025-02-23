طفلك بيعيط كتير ومش عارفة السبب؟.. 5 عوامل محتملة لازم تعرفيها

القاهرة - سمر حسين - صحة

طفلك بيعيط كتير ومش عارفة السبب؟.. يبكي الأطفال للتعبير عن مشاعرهم واحتياجاتهم، سواء كان ذلك بسبب الجوع، البلل، التعب، الحر، البرودة، الوحدة، أو عدم الارتياح لأي سبب آخر، وفي هذا السياق، قال الدكتور نبيل عبدالباري، استشاري طب الأطفال، لـ«الوطن»، إن الأمهات الجدد غالبًا ما يواجهن صعوبة في تفسير بكاء أطفالهن وكيفية التعامل معه، مشيرًا إلى أن سرعة الاستجابة لبكاء الطفل تعزز من شعوره بالأمان والثقة، مضيفا أن الأطفال الذين يتم تلبية احتياجاتهم بسرعة قد يبكون أقل في عمر السنة، ويُظهرون سلوكًا أقل عدوانية في سن الثانية، وإليكِ «5 أسباب محتملة لازم تعرفيها».

ذروة بكاء الطفل الرضيع بدون سبب

يصل بكاء الأطفال إلى ذروته في عمر 6 أسابيع، ثم يبدأ في الانخفاض تدريجيًا مع نضج الجهاز العصبي، وخلال الأشهر الأولى، قد يكون من الصعب تهدئة الطفل، خاصة إذا كان يبكي دون سبب واضح، ومع مرور الوقت، تزداد قدرة الأمهات على فهم احتياجات أطفالهن والتعامل مع البكاء بشكل أفضل.

طفلك بيعيط كتير ومش عارفة السبب.. 5 نصائح كيف يهدأ؟

وأشار «عبدالباري» إلى أنه توجد أسباب متعددة لبكاء الطفل، ولكن هناك بعض العوامل الأكثر شيوعًا التي يجب على الأمهات معرفتها لفك رموز هذا البكاء، مثل:

- الجوع

يُعد الجوع من الأسباب الأكثر شيوعًا لبكاء الطفل، خاصة حديثي الولادة، وأوضح استشاري طب الأطفال أن معدة الطفل صغيرة، ما يجعله يحتاج إلى الطعام بشكل متكرر، وعند ملاحظة مص الأصابع أو تحريك الرأس بحثًا عن الطعام، فغالبًا ما يكون السبب هو الجوع.

- المغص وآلام البطن

إذا كان الطفل يبكي بشدة مع شد ركبتيه أو قبض يديه، فقد يكون المغص هو السبب، فيمكن أن يرتبط ذلك بنوع الحليب، أو الغازات، أو الإمساك، ويُنصح بتدليك بطن الطفل بزيت الزيتون أو وضعه على بطنه مع فرك ظهره برفق، وإذا استمر البكاء، فمن الأفضل استشارة الطبيب.

- الحاجة إلى النوم

أكد نبيل عبدالباري أن الأطفال الرضع غالبًا ما يجدون صعوبة في تهدئة أنفسهم للنوم، ما يؤدي إلى بكائهم، ويمكن أن تساعد التهويدات، والتقميط، وحركة التأرجح في تهدئة الطفل وجعله ينام بسهولة.

- تغيير الحفاضات

قد يبكي الطفل بسبب عدم الراحة الناتجة عن بلل أو اتساخ الحفاض، لذلك، من المهم التحقق من حفاض الطفل عند البكاء واستبداله فورًا إذا كان متسخًا.

- التسنين

يبدأ معظم الأطفال في التسنين بين 6 إلى 12 شهرًا، وقد يصاحب ذلك بكاء مستمر بسبب الألم والتهيج، وأشار الدكتور نبيل إلى أنه يمكن تدليك لثة الطفل أو استخدام خافض حرارة مناسب لتخفيف الألم.

بكاء الطفل بين الحاجة والعادة

وفي بعض الأحيان، يبكي الطفل لشعوره بالوحدة أو رغبته في البقاء بالقرب من والدته، وأكد استشاري طب الأطفال أن الرضع اعتادوا على سماع دقات قلب الأم في الرحم، لذلك يشعرون بالأمان عندما يكونون بقربها، واستجابة الأم السريعة لاحتياجات الطفل في الأشهر الأولى تساعده على الشعور بالأمان، ما يقلل من نوبات البكاء مع مرور الوقت.