لماذا يجب تناول البطاطا يوميا؟.. اكتشف فوائدها المذهلة

القاهرة - سمر حسين - صحة

تعتبر البطاطا من أكثر الأطعمة انتشارًا في العالم، خاصة أنها تدخل في معظم المطابخ العالمية بفضل مذاقها اللذيذ وقيمتها الغذائية العالية، ويحرص الكثيرون على تناولها يوميًا، فهي غنية بالكربوهيدرات والألياف، مما يمنح الجسم طاقة ويحسن عملية الهضم.

وأوضحت دراسة نشرت في «ذا صن» البريطانية مؤخرا، أن استهلاك البطاطا بطرق صحية مثل السلق أو الشوي، يحافظ على معظم قيمتها الغذائية مقارنة بطرق الطهي الأخرى، مشيرة إلى أن البطاطا، بما في ذلك نوعها الحلو، إذ تمتلك خصائص مضادة للالتهابات وأخرى مضادة للأكسدة تسهم في حماية الخلايا من التلف وتقليل خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان.

لماذا يجب أن تتناول البطاطا يوميا اكتشف فوائدها المذهلة للجهاز الهضمي

وفي هذا السياق، قال الدكتور أحمد علام أخصائي التغذية لـ«لوطن» أن البطاطا ليست مجرد مصدر للطاقة فحسب حيث أنها تحتوي على نسبة عالية من الألياف، مما يعزز صحة الجهاز الهضمي ويساعد في تحسين حركة الأمعاء والوقاية من الإمساك، وأضاف أن الألياف تسهم في دعم البكتيريا النافعة بالأمعاء، مما يساهم في تحسين الهضم وتعزيز امتصاص المغذيات.

دور البطاطا في تعزيز صحة القلب

أوصى الدكتور أحمد علام بضرورة إدراج البطاطا ضمن النظام الغذائي الصحي، حيث تحتوي على نسبة مرتفعة من البوتاسيوم الذي يساعد في تنظيم ضغط الدم وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب، وأفاد بأن تناول البطاطا باعتدال يمكن أن يقلل من مستويات الكوليسترول الضار، مما يعزز صحة الأوعية الدموية.

البطاطا ودورها في تقوية المناعة

أوضح الدكتور علام أن البطاطا تحتوي على عدد من الفيتامينات المهمة مثل فيتامين ج، الذي يعزز مناعة الجسم ويساعد في مكافحة العدوى، كما تحتوي على مضادات الأكسدة التي تحارب الجذور الحرة وتقلل من الالتهابات، وبالإضافة إلى ذلك، فالاعتماد على طرق الطهي الصحية يحافظ على نسبة الفيتامينات والمعادن الحيوية في البطاطا، مما يزيد من فعاليتها في مكافحة الالتهابات وتعزيز المناعة.

تعزيز وظائف الدماغ والذاكرة

أكد الدكتور أحمد علام أن البطاطا تحتوي على مركبات غذائية تساعد في تعزيز وظائف الدماغ وتحسين الذاكرة، حيث تساهم مضادات الأكسدة في تقليل الالتهابات العصبية وحماية الخلايا من التلف، ما ينعكس إيجابيًا على القدرات الإدراكية.

البطاطا وصحة الجلد والتئام الجروح

أفاد الدكتور علام بأن فيتامين ج الموجود في البطاطا يُشكل دورًا مهمًا في تعزيز صحة الجلد والمساعدة في التئام الجروح بسرعة، وأشار إلى أن تناول البطاطا يساهم في إنتاج الكولاجين، الذي يعزز مرونة البشرة ويحافظ على نضارتها.

تحذيرات حول الإفراط في تناول البطاطا

وعلي الرغم من الفوائد العديدة للبطاطا، حذر الدكتور أحمد علام من الإفراط في تناولها، خاصةً لمن يعانون من السمنة أو السكري، نظرًا لاحتوائها على نسبة عالية من الكربوهيدرات والسعرات الحرارية، وشدد على ضرورة تناولها بكميات معتدلة ضمن نظام غذائي متوازن.

إذ تُعد البطاطا من الأطعمة الغنية بالفوائد الصحية، ولكن يجب استهلاكها باعتدال للاستفادة من فوائدها دون التعرض لأي آثار جانبية، وأكد الدكتور أحمد علام أن التوازن في تناول البطاطا، إلى جانب نمط حياة صحي، يضمن تحقيق أقصى فائدة منها دون مخاطر صحية.