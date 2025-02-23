إطلالات إيميلي بلانت الجمالية في يوم ميلادها.. أنوثة وتألق على الدوام

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 23 فبراير 2025 10:23 صباحاً - تُعرف النجمة البريطانية إيميلي بلانت Emily Blunt بجمالها الآسر وإطلالاتها الأنيقة التي تجمع بين اللمسات الكلاسيكية والأسلوب العصري. سواء في ظهورها على السجادة الحمراء أو خلال إطلالاتها اليومية، تتقن إيميلي بلانت اختيار أساليب مكياج ناعمة، تُبرز ملامحها الطبيعية وتعزز من جاذبيتها إلى جانب اعتمادها تسريحات شعر عصرية، تضفي على مظهرها حيوية وأناقة، مما يجعلها مصدر إلهام للكثير من النساء حول العالم، حيث تقدم من خلال اختياراتها أفكاراً جذابة لإطلالات تناسب مختلف المناسبات.

في مناسبة يوم ميلادها، "الخليج 365" تستعرض لك، أجمل إطلالات إيميلي بلانت الجمالية، سواء لجهة المكياج أو تسريحات الشعر، التي عكست شخصيتها الفريدة وتركت بصمة لا تُنسى في عالم الجمال والموضة. لا تترددي في تبني إحدى صيحاتها الجمالية، بخاصة إذا كنت من عشاق جمال النجمات وتبحثين عن إطلالة استثنائية.

إيميلي بلانت بمكياج ناعم وتسريحة مموجة

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في إطلالة أنيقة وساحرة، خطفت إيميلي بلانت الأنظار على السجادة الحمراء في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2024، حيث تألقت بفستان أسود أنيق، ونسقت معه مكياجاً ناعماً، ارتكز على البشرة المتوهجة، وتظليل الجفون المتحركة بتدرجات خافتة من الظلال البني، ورسم خط مموه من الكحل الأسود على طول خط الجفون العلوية والسفلية، وتكثيف رموشها بالماسكرا. واختارت البلاشر الوردي لإبراز وجنتيها، بينما أحمر الشفاه اعتمدته باللون النيود الوردي. وزينت شعرها الأشقر بتسريحة الويفي المموجة بتموجات عريضة، مع الفرق النصفي للغرة المنسدلة على جانبي وجهها.

إيميلي بلانت بمكياج وردي خفيف وتسريحة الكعكة العالية

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من الإطلالات الخلابة التي تألقت بها النجمة إيميلي بلانت، إطلالتها على السجادة الحمراء خلال حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2024، حيث أطلت بفستان طويل باللون البيج، واختارت معه مكياجاً ناعماً، ارتكز على بشرة مشرقة ومتوهجة، مع تظليل العيون بتدرجات الظلال الوردية الخافتة، إلى جانب رسم خط ناعم من الكحل الأسود على طول منبت الرموش العلوية والسفلية، وتكثيف الرموش بضربات خفيفة من الماسكرا. واعتمدت البلاشر الوردي عند أعلى الخدين، مع لمسة مضيئة من الهايلايتر عند أعلى عظمتي الخدين، والأنف. أما أحمر الشفاه فاختارته باللون المشمشي المات. وأنهت إطلالتها الجمالية بتسريحة الكعكة العالية المبعثرة، وإسدال خصلات ناعمة من الغرة على جانبي الوجه، مما عزز من جمال ملامحها.

إيميلي بلانت بمكياج بشرة مشرق وتسريحة الكعكة المنخفضة

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وخلال إطلالتها في حفل جوائز ألبي لعام 2024 التي قدمتها مؤسسة كلوني للعدالة في مكتبة نيويورك العامة في 26 سبتمبر 2024 في مدينة نيويورك، تألقت إيميلي بلانت بإطلالة جمالية طغت عليها النعومة والأنوثة، فبدت مشرقة جداً، إذ اختارت صيحة المكياج المشرق، التي تلاقي شعبية كبيرة بين النجمات كونها تبرز ملامح الوجه الطبيعية من خلال استخدام ألوان ناعمة قريبة إلى لون البشرة. وقد جاء مكياجها مرتكزاً على ظلال العيون النيود فوق الجفن العلوي مع خط ناعم من الأيلاينر الأسود الذي غمر منبت الجفون وزاوية العين الداخلية وطبقات عدة من الماسكرا، إلى جانب مكياج بشرة بتغطية خفيفة بنغمات خوخية مشرقة، وأحمر الشفاه الغلوسي باللون النيود الوردي. واعتمدت تسريحة الكعكة المنخفضة، مع الفرق النصفي للغرة المشدودة إلى الخلف.

إيميلي بلانت بأحمر شفاه بارز وتسريحة الكعكة

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وفي إطلالة آسرة، خطفت النجمة إيميلي بلانت الأنظار على السجادة الحمراء في حفل توزيع جوائز أكاديمية بافتا البريطانية للأفلام في قاعة المهرجانات الملكية، في 18 فبراير 2024، حيث أطلت بفستان أحمر فخم، ونسقت معه مكياجاً عزز من جاذبيتها، ارتكز على مكياج بشرة موحد، مع تظليل الجفون العلوية بتدرجات الظلال الوردي الخفيف، وتكثيف رموشها بالماسكرا. واختارت أحمر الشفاه باللون الأحمر البارز. في المقابل، اعتمدت تسريحة الكعكة المنخفضة، مع الفرق الوسطي للغرة المسحوبة إلى الخلف.

إيميلي بلانت بمكياج أيلاينر أسود وتسريحة ريترو

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تحرص النجمة إيميلي بلانت على اختيار أساليب مكياج ناعمة، تبرز جمال ملامحها. وفي إطلالتها أثناء حضورها "العرض الأول لفيلم "أوبنهايمر" في سينما جراند ريكس في باريس في 11 يوليو 2023، اختارت مكياجاً ناعماً، ارتكز على إبراز جمال عينينها الخضراوين، من خلال رسم خط من الأيلاينر الأسود على طول خط الجفون المتحركة، إلى جانب تظليل الجفن السفلي بظلال التدرجات الأسود، وتكثيف رموشها بالماسكرا. وعززت من إشراقة مكياج بشرتها، بالبلاشر الوردي عند وجنتيها. وأنهت مكياجها بأحمر الشفاه باللون النيود الغلوسي. أما تسريحة شعرها، فاختارتها بأسلوب الريتيو، مع الفرق الجانبي للغرة البف المسحوبة إلى الجنب.

إيميلي بلانت بمكياج سموكي ترابي وتسريحة الكعكة المبللة

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وفي إطلالة جمالية لإيميلي بلانت، تعود إلى العام 2022، أثناء حضورها العرض العالمي الأول لفيلم "اللغة الإنجليزية" خلال مهرجان بفي السينمائي بدورته الـ 66، تألقت بمكياج سموكي بتدرجات الظلال الترابية على كامل الجفون العلوية، وتحديد العينين وإبراز جمال النظرة، بخط من الكحل الأسود على طول منبت الرموش العلوية والسفلية، وتكثيف الرموش بضربات خفيفة من الماسكرا. وتطبيق البلاشر البرونزي عند أعلى عظمتي وجنتيها، وتزيين شفاهها بأحمر شفاه وردي نيود. واختارت لشعرها، تسريحة الكعكة المبللة بإسلوب منخفض، مع الفرق النصفي للغرة المشدودة إلى الخلف.

إيميلي بلانت بمكياج عيون برونزي وتسريحة فوضوية

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وأثناء حضورها العرض الأول لفيلم ديزني "الغابة كروز" في ديزني لاند في 24 يوليو 2021، تألقت النجمة إيميلي بلانت بمكياج لافت، من خلال تظليل الجفون الثابتة والمتحركة بظلال اللون البرونزي، وتكثيف رموشها بالماسكرا. أما مكياج البشرة، فأتى موحداً مع القليل من البلاشر البرونزي وأحمر الشفاه الوردي النيود. واختارت تسريحة شعر مرفوعة بأسلوب الكعكة المنخفضة الفوضوية مع الفرق النصفي للغرة المنسدلة على جانبي وجهها.

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إيميلي بمكياج باستيل مشمشي وتسريحة ذيل الحصان

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يبدو أن النجمة إيميلي باستيل، لا تستغنى عن صيحات المكياج الناعمة، حيث تألقت خلال حضورها العرض العالمي الأول "مكان هادئ الجزء الثاني" في مسرح روز، في 8 مارس 2020 في مدينة نيويورك، بمكياج ببشرة موحدة ومشرقة، مع لمسة خفيفة من البلاشر الوردي لإضفاء حيوية ونضارة على وجهها. وجاءت العيون بإطلالة هادئة، مع ظلال جفون بتدرجات اللون المشمشي، إلى جانب ضربات خفيفة من الماسكرا التي عززت طول وكثافة رموشها بشكل طبيعي. واختارت لون شفاه وردياً خفيفاً غير لامع، مما أكمل إطلالتها البسيطة والرقيقة. وأكلمت إطلالتها بتسريحة ذيل الحصان المنخفض، مع الفرق الوسطي للغرة المسحوبة إلى الخلف.