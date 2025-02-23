أثارت القلق في بورسعيد.. أمراض خطيرة تنقلها الإيجوانا وطرق الوقاية منها

القاهرة - سمر حسين - صحة

حالة من الذعر أصابت السكان بمحافظة بورسعيد، بعد ظهور حيوان زاحف تخطى طوله 10 سنتمترات، وتبين أنّ الزاحف «إيجوانا خضراء»، وهي نوع من السحالي وتربي في المنازل ويُقدَّر سعرها بين 1500 إلى 6000 جنيه، بحسب الدكتور إيهاب هلال، الأستاذ بمعهد بحوث الصحة الحيوانية، وأستاذ الحياة البرية وحدائق الحيوان بكلية الطب البيطري جامعة العريش، ونقيب الأطباء البيطريين في بورسعيد.

وأضاف إيهاب، لـ«الوطن»، أنّ تربية الزواحف تحتاج إلى عناية كبيرة جدًا لأنّ إهمالها يمكن أن ينقل أمراضا كثيرة، إذ تحمل مجموعة من الجراثيم بما في ذلك البكتيريا والفيروسات والطفيليات والديدان.

أمراض خطيرة تنقلها الإيجوانا والزواحف

ووفقًا لمركز مراقبة الحماية الصحية، المتخصص بمراقبة الأمراض المعدية المنقولة من الحيوانات والزواحف، نستعرض أبرز الأمراض الخطيرة التي تنقلها الإيجوانا والزواحف:

السالمونيلا

توجد السالمونيلا بشكل شائع في جميع أنواع الزواحف ويمكن أن تنتقل من الزواحف إلى البشر عند وضع شيء ملوث لامس الزواحف في الفم.

وتسبب عدوى السالمونيلا الإسهال والصداع والحمى وتشنجات المعدة، ويمكن أن تُؤدي إلى تسمم الدم، ففي عام 2008 كانت هناك 449 حالة من حالات داء السالمونيلا، 15 حالة منها كانت على اتصال حديث بالزواحف.

التسمم الغذائي

التسمم الغذائي هو مرض خطير ومهدد للحياة ناجم عن مادة سامة تفرزها بكتيريا كلوستريديوم والتي تسبب الشلل والموت.

حالات العدوى الأخرى

كما ارتبطت أمراض مثل داء العطيفة (عدوى الأمعاء)، وداء البريميات (مرض الكبد)، وداء الشعرينات (مرض العضلات والجهاز العصبي والقلب والرئتين) بتربية الزواحف، وفي حين أن معظمها قابل للعلاج، إلا أنّ بعضها يمكن أن يكون خطيرًا للغاية، ومع ذلك، فإنّ المخاطر التي يواجهها معظم الأشخاص الذين يحتفظون بالزواحف لا تُشكل خطرًا صحيًا كبيرًا، طالما تم الحفاظ على النظافة المناسبة.

نصائح لتجنب مخاطر الإيجوانا الصحية

لا ينبغي الاحتفاظ بالزواحف كحيوانات أليفة في منزل يوجد به أطفال دون سن الخامسة.

وينبغي اعتبار جميع الزواحف ملوثة بواحدة (أو أكثر) من البكتيريا المذكورة أعلاه.

يجب على النساء الحوامل وكبار السن أو البالغين الضعفاء أو الأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة تجنب أي اتصال بالزواحف.

بعد التعامل مع الزواحف، اغسل يديك دائمًا بالماء الساخن والصابون.

اغسل يديك دائمًا بعد لمس أماكن نوم الزواحف وأغذية الزواحف.

يجب إبعاد الزواحف عن المطبخ ومناطق تناول الطعام وأي منطقة أخرى يتم فيها إعداد الطعام.

ابقِ الزواحف محصورة في حوضها أو قفصها.

اغسل بالماء الساخن أي أسطح لمستها الزواحف.

اغسل الزواحف الخاصة بك فقط في حوضها الخاص.

ارتدِ دائمًا القفازات التي تستخدم لمرة واحدة عند تنظيف الخزانات أو الأقفاص أو المعدات.

يجب التخلص من المياه العادمة في المرحاض أو في الصرف الخارجي.

لا تقم بتقبيل الزواحف ولا تشاركها الطعام أو الشراب.

اغسل أي ملابس كانت على اتصال بالزواحف.

استخدم غسولًا دافئًا أو ساخنًا.

يجب على الأطفال الأكبر سنًا الذين يتعاملون مع الزواحف تجنب وضع أيديهم بالقرب من أفواههم حتى يغسلوا أيديهم.

ينبغي للأطفال وضع الأشياء التي لمستها الزواحف بالقرب من أفواههم.

اتبع نصيحة الخبراء بشأن تغذية ورفاهية الزواحف (مثل البيئة) حيث إنّ الضغط على الحيوان يمكن أن يتسبب في التخلص من السالمونيلا ومسببات الأمراض الأخرى.