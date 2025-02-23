قضية مسلسل لام شمسية في رمضان.. ما هو مرض البيدوفيليا وتأثيره على المجتمع؟

القاهرة - سمر حسين - صحة

التحرش والاعتداء على الأطفال، أحد أبرز القضايا الشائكة، التي يطرحها مسلسل «لام شمسية»، المقرر عرضه على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في موسم رمضان 2025، بطولة الفنانة أمينة خليل.

ويعد التحرش بالأطفال والاعتداء عليهم جسديًا، مرض نفسي متفشي في بعض المجتمعات، يدفع البعض للاعتداء على الأطفال واستغلالهم، وهو ما تصنفه منظمة World Health Organization، والأطباء النفسيين بمرض البيدوفيليا، فما هو؟

ما هو البيدوفيليا؟

البيدوفيليا أو اضطراب الاشتهاء للأطفال «Pedophilic Disorder» هو اضطراب نفسي، يعني الانجذاب المستمر والمتكرر تجاه الأطفال الذين لم يصلوا إلى سن البلوغ، ويعد من أخطر الاضطرابات الجنسية، حيث يؤدي في كثير من الحالات إلى أفعال استغلالية وإيذاء جسدي ونفسي للأطفال، وفقًا لما أكدته الدكتورة صفاء حمودة، أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر، لـ«الوطن».

وأشارت الاستشاري النفسي، إلى إن الانجذاب للأطفال يعد من الميول الشاذة، وزواج القاصرات يعد أحد أشكاله، ويحتاج للعلاج الفوري.

ووفقًا للجمعية الأمريكية للطب النفسي «APA» يتم تشخيص البيدوفيليا عندما يستمر هذا الانجذاب لمدة لا تقل عن 6 أشهر، مصحوبًا بتصرفات فعلية أو خيالات تسبب ضيقًا نفسيًا أو تأثيرًا على حياة الشخص الاجتماعية والمهنية.

أسباب البيدوفيليا

يمكن أن تكون الأسباب التي تقف وراء البيدوفيليا، عوامل نفسية، واضطرابات، أو تجارب طفولية لمن تعرضوا لسوء المعاملة أو الإهمال، وقد يكونوا أكثر عرضة للإصابة بهذا الاضطراب.

الجدير بالذكر أن الذين يتعرضون للاستغلال الجنسي يكونوا أكثر عرضة للإصابة باضطرابات نفسية خطيرة، مثل الاكتئاب، واضطراب ما بعد الصدمة، والميل إلى العزلة، وفقًا لمنظمة World Health Organization.

الجدير بالذكر أن مسلسل لام شمسية بطولة الفنانة أمينة خليل، أحمد السعدني، محمد شاهين، ويسرا اللوزي، ومن المقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني المقبل.