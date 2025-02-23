نبات ينظف المعدة والأمعاء ويفتت الحصوات.. تناوله باستمرار

القاهرة - سمر حسين - صحة

تنظيف المعدة والأمعاء من الأمور الصحية، وهناك العديد من الطرق التي تساعد على ذلك، مع العلم أن الجسم لديه آليات طبيعية للتخلص من السموم، حيث يساعد الماء على طرد السموم من الجسم وتحسين حركة الأمعاء، فضلا عن تناول الأطعمة الغنية بالألياف، والأطعمة المخمرة، مع ضرورة ممارسة الرياضة بانتظام، والتقليل من الأطعمة الدهنية.

نبات ينظف المعدة والأمعاء

ونصح الدكتور محمد العربي، استشاري التغذية العلاجية، بتناول نبات الجرحير، المعروف بفوائده الصحية العديدة، خاصة أنه يحتوي على فيتامينات «ك، ج، أ» والمعادن مثل «الكالسيوم، والحديد، والمغنيسيوم»، فضلاً عن مضادات الأكسدة، موضحا قدرته على تنظيف المعدة والأمعاء وتفتيت حصوات الكلى.

فوائد تناول الجرجير

وسرد استشاري التغذية العلاجية لـ«الوطن» فوائد تناول الجرجير، على النحو التالي:

- خسارة الوزن

يساعد الجرجير على خسارة الوزن عند تناوله باستمرار ضمن النظام الغذائي، إذ يقدّم مجموعة كبيرة من المعادن والفيتامينات مثل فيتامين أ، فيتامين ب 6، ب 12 وسي، بالإضافة إلى كمية قليلة جدًا من السعرات الحرارية، الأمر الذي يجعله يحرق الدهون المتراكمة.

- الشعور بالشبع

إذ يحتوي على مضادات أكسدة وأملاح معدنية وألياف تمحنك الشعور بالشبع.

- تعزيز صحة الجهاز المناعي

يعزز الجرجير صحة الجهاز المناعي في الجسم ويحسن عملية الهضم، لاحتوائه على كمية كبيرة من فيتامين سي، الذي يساعد على محاربة الالتهابات.

- مفيد للبشرة

لاحتوائه على مجموعة كبيرة من المركبات النباتية المهمة للحفاظ على صحة الجلد، و فيتامين أ الذي يأتي من البيتا كاروتين و«ج، هـ»، والفلافونويد التي تعمل على حماية الجلد والوجه من ضرر أشعة الشمس، وتقي البشرة من شيخوخة الجلد والتشققات.

- مغذى للشعر

الجرجير غني بمادة الكبريت والحديد والزنك وفيتامين «أ»، لذا يمنع تساقط الشعر ويعالج قشرة الرأس، وذلك من خلال تدليك فروة الرأس بعصير الجرجير.

- مفيد لمرض الضغط

يحتوى على مادة اللوتين التي تساعد على خفض مستوى ضغط الدم، ومن ثم فإنه يعمل على الوقاية من النوبات القلبية وأمراض الشريان التاجي وتصلب الشرايين.

- تقوية الأسنان واللثة ومنع نزيفها.

- تنظيف المعدة والأمعاء، وتفتيت الحصوات بالكلى.

- التخلص من البلغم.

-وقف آلام الروماتيزم.

- الحد من مرض نقص فيتامين «سى».