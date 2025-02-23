الامارات | قارات كاملة تشكلت على المريخ قبل 4 مليارات سنة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحمل شظايا غرانيت، عُثر عليها في أحد النيازك، على الاعتقاد بأن قارات كاملة تشكلت على المريخ قبل 4.4 مليارات سنة، ما يوفر معطيات عن تطوره المبكر وتطور كوكب الأرض.

ومع أنّ المهمات الاستكشافية التي أُرسلت إلى الكوكب الأحمر لم تتمكن من إحضار عينات من الصخور المريخية إلى الأرض، فقد وصل بعضها إلينا عن طريق نيازك.

وترى بريجيت زاندا، المتخصصة في النيازك لدى المتحف الوطني للتاريخ الطبيعي في باريس، أن أصل هذه الصخور التي يبلغ وزنها 400 كيلوغرام وجُمعت حول العالم، حُدّد بفضل «غازات نادرة علقت داخل بعض هذه الصخور المريخية عندما قذفت إلى الفضاء». وأشارت الباحثة التي شاركت في الدراسة المنشورة في مجلة «نيتشر جيوساينسس» إلى أنّ هذه الغازات النادرة تتوافق مع تلك «المقاسة في الغلاف الجوي للمريخ».

وفي عام 2012، أحضر لها تاجر نيازك فرنسي عينات عثر عليها في الصحراء الغربية. وتقول إن النيزك «ان دبليو ايه 7533» (NWA7533) المسمى «بلاك بيوتي»، كانت له تركيبة «معقدة جداً» و«مختلفة تماماً» عن تركيبة النيازك المريخية الأخرى.

ويتألف الجزء الداخلي الداكن والمنقّط بحبيبات «وردية فاتحة وبيضاء»، من شظايا صخور وغبار دُمجت به بعد عملية اصطدام واحدة أو أكثر بتضاريس قديمة جداً في نصف الكرة الجنوبي للمريخ. وتقول زاندا إنّ كل النيازك المريخية التي عُثر عليها حتى اليوم «قريبة للبازلت».

ويُعدّ هذا الاكتشاف مؤشراً قوياً إلى وجود الماء قديماً على سطح المريخ، إذ باتت هذه الظواهر سهلة من خلال امتصاص الماء في الصهارة.

لكن بما أنّ المريخ أصغر بكثير من الأرض، ويخزن حرارة أقل في البداية، فإن «قشرته توقفت عن تجديد نفسها في وقت مبكر جداً»، بحسب الباحثة.

وتسلط هذه الغرانيتات المريخية التي تعود إلى 4.4 مليارات سنة الضوء على التطور الجيولوجي لسنوات كوكبنا الأولى، في ظل «عدم إتاحة أي صخرة قديمة لنا من هذا القبيل على الأرض»، وفق زاندا.