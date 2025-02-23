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الامارات | «موسكو».. استقبال الربيع بالفرح

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موسكو - إي.بي.إيه 0 تبليغ

  • الامارات | «موسكو».. استقبال الربيع بالفرح 1/2
  • الامارات | «موسكو».. استقبال الربيع بالفرح 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يحتفل الشعب الروسي هذه الأيام بعيد «الماسلينيتسا» أو كما يسمى «أسبوع المرافع»، الذي يُحتَفل به في كل عام على خلفية التقاليد السلافية الشرقية القديمة، حيث تبدأ الاحتفالات بمناسبة انتهاء الشتاء القارس واستقبال الربيع بالفرح والتنزه والأنشطة التقليدية المختلفة، وفي السياق نفسه يقام مهرجان «موسكو ماسلينيتسا» في أكثر من 30 مكاناً في العاصمة موسكو.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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