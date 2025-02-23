الامارات | «موسكو».. استقبال الربيع بالفرح

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يحتفل الشعب الروسي هذه الأيام بعيد «الماسلينيتسا» أو كما يسمى «أسبوع المرافع»، الذي يُحتَفل به في كل عام على خلفية التقاليد السلافية الشرقية القديمة، حيث تبدأ الاحتفالات بمناسبة انتهاء الشتاء القارس واستقبال الربيع بالفرح والتنزه والأنشطة التقليدية المختلفة، وفي السياق نفسه يقام مهرجان «موسكو ماسلينيتسا» في أكثر من 30 مكاناً في العاصمة موسكو.