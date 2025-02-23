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الامارات | مهرجان تراثي وسط حرارة 20 تحت الصفر

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أولان باتور - أ.ف.ب 0 تبليغ

  • الامارات | مهرجان تراثي وسط حرارة 20 تحت الصفر 1/2
  • الامارات | مهرجان تراثي وسط حرارة 20 تحت الصفر 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان تراثي وسط حرارة 20 تحت الصفر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يجذب مهرجان فريد من نوعه، يقام في أولان باتور، أبرد عاصمة في العالم، منغوليي المناطق الحضرية الذين لا يترددون في تحدي درجات الحرارة المتدنية جداً من أجل إعادة اكتشاف تقاليدهم.

ويهدف الحدث الذي يقام للمرة الأولى، ويستمر سبعة أيام في حديقة عامة كبيرة، إلى تعزيز السياحة خلال أشهر الشتاء القاسية التي يمكن أن تنخفض درجات الحرارة فيها إلى 40 درجة مئوية تحت الصفر في بعض مناطق منغوليا، لكنها الآن 20 تحت الصفر.

ويتجمع الزوار في خيام تمثّل مختلف مقاطعات منغوليا. وخارج الخيام، تتجول الجمال وغزلان الرنّة، فيما يتنافس الصقّارون على الاصطياد بواسطة النسور.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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