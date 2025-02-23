الامارات | مالي تشيّع المخرج الشهير سليمان سيسيه

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شُيّع أمس في العاصمة المالية باماكو المخرج المالي الشهير سليمان سيسيه، أحد آباء السينما الإفريقية، الذي توفي عن 84 عاماً.

وبعد صلاة الجنازة في مسجد باماكو الكبير، شُيِّع جثمان الراحل إلى منزله في منطقة نياريلا في العاصمة المالية، حيث ووريَ الثرى.

وتوفي سليمان سيسيه، الذي كان سيبلغ 85 عاماً في أبريل، الأربعاء، بعد عقده مؤتمراً صحافياً في صباح اليوم نفسه.

وبعد ساعات قليلة من المؤتمر، تدهور وضعه الصحي، وفارق الحياة في إحدى العيادات في باماكو.

وكان من المفترض أن يترأس سيسيه إحدى لجان التحكيم في الدورة الـ29 لمهرجان واغادوغو الإفريقي للسينما والتلفزيون الذي انطلق أمس في عاصمة بوركينا فاسو.

ونال سيسيه جائزة لجنة التحكيم في مهرجان كان السينمائي عام 1987 عن فيلمه «النور»، وكوفئ مجدداً في مهرجان كان عام 2023.

سيسيه توفي الأربعاء بعد مؤتمر صحافي عقده

في صباح اليوم نفسه. أرشيفية