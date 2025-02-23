الامارات | دراسة: ذباب تغذى على الكافيين نفق خلال أسبوع

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجد باحثون في اليابان أن الذباب الذي جرى إطعامه كميات كبيرة من الكافيين نفق بشكل عام خلال سبعة أيام، وهو اكتشاف يمكن أن يؤدي إلى تطوير مبيدات حشرية أقل ضرراً على البشر، بحسب ما أوردته وكالة كيودو اليابانية للأنباء.

وفي حين أن بحثاً سابقاً أظهر أن المحفزات بتركيز مرتفع يمكن أن تكبح نمو الحشرات، ليس من الواضح ما إذا كان الكافيين سيكون مؤثراً، بحسب ما ذكره الفريق البحثي من جامعة أوكاياما.

وقام الفريق بتغذية ذباب الزجاجة الأخضر - الذي يوجد في المناطق الاستوائية والمعتدلة، بما في ذلك اليابان - بمياه بالسكر، بخمس نسب تركيز مختلفة، تراوح بين 0.01% و2%.

وبدأ الذباب الذي تغذى على تركيز الكافيين الذي يتجاوز 0.5% في النفوق بكميات كبيرة في اليوم الرابع، ونفقت كلها تقريباً في خلال سبعة أيام. ولم تؤد التركيزات المنخفضة من الكافيين إلى نفوق سابق.