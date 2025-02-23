5 حلول فعالة للتخلص من التهاب الجيوب الأنفية والحساسية

القاهرة - سمر حسين - صحة

تزداد حالات حساسية الأنف والتهاب الجيوب الأنفية مع دخول موسم تقلبات الطقس، ما يؤدي إلى ظهور أعراض مثل الزكام والرشح والعطس، إلى جانب الصداع الشديد الذي قد يؤثر على أداء الشخص اليومي، وأوضح دكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، أن هناك العديد من الطرق الطبيعية التي يمكن أن تساعد في تخفيف صداع الجيوب الأنفية دون الحاجة إلى أدوية، وذلك من خلال استخدام بعض الوصفات المنزلية الفعالة.

وفي هذا السياق، قال الدكتور أمجد الحداد، استشارى الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، لـ«الوطن»، إن هناك العديد من الوسائل الطبيعية التي يمكن أن تساعد في التخفيف من حدة الصداع المصاحب لالتهاب الجيوب الأنفية دون الحاجة إلى الأدوية، مؤكدًا أن الالتزام ببعض العادات الصحية والنصائح البسيطة يمكن أن يساهم بشكل فعال في تقليل حدة الأعراض وتحسين التنفس.

طرق طبيعية لتخفيف صداع الجيوب الأنفية

أكد الدكتور أمجد الحداد أن هناك عدة طرق طبيعية يمكن أن تساعد في تخفيف الصداع المصاحب لالتهاب الجيوب الأنفية، من بينها:

استنشاق البخار، قد يساعد البخار الساخن على فتح مجرى الهواء وتخفيف الاحتقان، ويمكن إضافة بعض الزيوت العطرية مثل زيت النعناع أو زيت الأوكالبتوس لزيادة الفعالية.

غسل الأنف بمحلول ملحي، ليعمل على تنظيف الجيوب الأنفية وتقليل التهيج، مما يقلل من حدة الصداع.

الكمادات الدافئة، فـ وضع كمادات دافئة على الجبهة وحول الأنف يساعد في تخفيف الألم وتحسين تدفق الدم.

شرب السوائل الدافئة، مثل شاي الزنجبيل أو النعناع، حيث تساعد هذه المشروبات على تهدئة الأغشية المخاطية وتقليل الاحتقان.

الراحة والنوم الجيد، إذ يساعد الحصول على قسط كافٍ من النوم في تقليل التوتر وتحسين استجابة الجسم لمسببات الحساسية.

الفرق بين صداع الجيوب الأنفية والشقيقة

أوضح دكتور الحداد أن هناك فرقًا واضحًا بين صداع الجيوب الأنفية وصداع الشقيقة، حيث يكون صداع الجيوب مصحوبًا بأعراض مثل الزكام، العطس، والاحتقان، بينما الشقيقة غالبًا ما تأتي دون أعراض أخرى وتكون مرتبطة بمشكلات في الأعصاب والمخ.

العلاجات الحديثة لحساسية الأنف

وإلى جانب العلاجات الطبيعية، أشار دكتور الحداد إلى أن هناك تطورات حديثة في علاج حساسية الأنف مثل العلاج المناعي باستخدام الأمصال، والأدوية البيولوجية مثل الاعتماد على حقنة تعمل على تقليل استجابة الجهاز المناعي لمسببات الحساسية وتخفيف الأعراض بشكل فعال.

ومع تغير الفصول، يوصي الأطباء بالوقاية من مسببات الحساسية، والاعتماد على بعض العلاجات المنزلية البسيطة للتخفيف من أعراض التهاب الجيوب الأنفية، خاصة الصداع المصاحب لها، دون اللجوء إلى الأدوية قدر الإمكان، ومع ذلك، إذا استمرت الأعراض لفترة طويلة أو تفاقمت، فمن الأفضل استشارة طبيب مختص للحصول على العلاج المناسب.