الكحة عند الأطفال.. أنواعها وأسبابها وإزاي تعالجيها في البيت؟

القاهرة - سمر حسين - صحة

الكحة عند الأطفال تهاجم الكثيرين منهم خلال فصل الشتاء، لعدة أسباب مختلفة، إذ يجب دائمًا الانتباه للأعراض المصاحبة لها لتحديد السبب المحتمل، فربما تكون بسبب الزكام والإنفلونزا، أو نزلات البرد المصحوية بأعراض أخرى مثل سيلان الأنف وارتفاع درجة الحرارة، والمعاناة من الربو والسعال المزمن، أو الحساسية، والتهاب الحلق، والتهاب الشعب الهوائية، وفي السطور التالية، إليكم تفاصيل الكحة عند الأطفال، وأنواعها وأسبابها وإزاي تعالجيها في البيت؟

الكحة عند الأطفال.. أنواعها وأسبابها

وتأتي الكحة عند الأطفال، بـ5 أشكال متنوعة، أبسطها الكحة الرطبة المنتشرة بين جميع الأطفال، خلال فصل الشتاء، مرورًا بالكحة الحنجرية الجافة، والسعال الديكي، فلكل نوع سبب وأعراض مختلفة، بحسب الموقع الطبي «webmd».

الكحة الرطبة

الكحة عند الأطفال الرطبة، الممزوجة بالمخاط أو البلغم، مع ضيق التنفس، إذ تحدث بسبب عدوى الإنفلونزا أو نزلة البرد أو التهاب الشعب الهوائية، كما أن التدخين يؤدي لظهور الكحة الرطبة، وقد تختفي من خلال تناول السوائل، أو تستمر للعوامل الآتية:

- الانسداد الرئوي المزمن.

- صعوبة التنفس.

- العدوى المتكررة بالجهاز التنفسي وزيادة البلغم.

- التنقيط الأنفي الخلفي.

- تجمع المخاط وصعوبة إخراجه من الرئتين بالكامل.

الكحة الجافة

الكحة التي لا تحتوي على بلغم، وتحدث بسبب تهيج الحلق، وعادة ما تحدث نتيجة أمراض الجهاز التنفسي، مثل نزلات البرد والإنفلونزا، كما أن الكحة الجافة من أبرز أعراض مرض فيروس كورونا، وقد تستمر بسبب العوامل الآتية:

- الربو.

- حساسية الصدر .

- الارتجاع المعدي المريئي.

الكحة الناتجة عن الأدوية

تتسبب بعض الأدوية في الإصابة بالكحة الجافة عند تناولها، بشكل مؤقت خلال فترة تناول الدواء، أما إذا كان دواء لمرض مزمن فقط تستمر الكحّة الجافة لحين التوقف عن تناول الدواء.

الكحة الجافة التي تتحول إلى رطبة

نتيجة الإصابة بالالتهاب الرئوي يمكن أن تتحول الكحة الجافة إلى كحة رطبة مع مخاط أصفر أو أخضر.

السعال الديكي

يحدث بسبب صوت الكحة الذي ينتهي بصوت مثل صياح الديك، ويكون السعال حادًا في هذه الحالة، ويحدث عادًة بسبب انسداد وسيلان الأنف، ودموع العين، والحمّى.

لماذا تزيد الكحة عند الأطفال ليلًا؟

تزيد الكحة عند الأطفال ليلًا، لعدة أسباب ذكرها الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، لـ«الوطن»؛ أولها انخفاض نسبة الأكسجين وزيادة ثاني أكسيد الكربون في الدم ليلاً، وانخفاض درجة الحرارة ليلاً، كما تنخفض درجة حرارة الجسم درجة مئوية واحدة خلال النوم، مع زيادة نشاط بعض المسببات مثل عتة الغبار المنزلية التي تنشط مع الظلام ما يزيد من تهيج وتحسس الأغشية المخاطية التنفسية.

الكحة عند الأطفال.. إزاي تعالجيها في البيت؟

كان الموقع الطبي webmd أوضح طرق علاج الكحة عند الأطفال في المنزل، من خلال بعض الأطعمة والمكونات الطبيعية، على النحو التالي:

- العسل:

يعد مهدئًا للكحة عن الأطفال، فقط ضيفيه مع الأعشاب أو الليمون الدافئ.

- المحلول الملحي:

ضيفي 1 / 2 ملعقة صغيرة من الملح إلى 1 كوب من الماء الدافئ، وقومي بالغرغرة به عدة مرات لتخفيف السعال.

- النعناع:

استنشاق بخار قطرات زيت النعناع له دور فعال في العلاج.

- الزنجبيل:

يمكن تناوله دافئًا مُحلي بالعسل.

- الكركم:

ضيفي رشة من الكركم إلى الحليب الدافئ.

مكون سحري يخلصك من الكحة عند الأطفال في المنزل

وكشف الدكتور أمجد الحداد استشارى الحساسية والمناعة، عن مكون سحري يخلصك من الكحة عند الأطفال في المنزل، والتي تستمر لفترة طويلة، ناصحًا خلال حديثه لـ«الوطن» بـالقرنفل، الذي من شأنه يُعالج الكحة الحنجرية لكونه غنيا بمضادات الأكسدة؛ ما يساعد على علاج التهاب الحلق، وعلاج الكحة المتواصلة، فضلًا عن الحد من الإفرازات لأنه مرطب للحلق، ناصحا بتحليته بعسل النحل.