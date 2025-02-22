مكياج وتسريحات شعر من وحي التراث مع لمسات عصرية في كأس السعودية 2025

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 22 فبراير 2025 11:51 صباحاً - في كل عام، يتحول كأس السعودية للفروسية إلى منصة راقية تستعرض فيها النجمات ومدونات الموضة أجمل الإطلالات الجمالية التي تجمع بين الفخامة والرقي والتراث بلمسات عصرية. فهذا الحدث لا يقتصر على كونه سباقاً عالمياً للخيول، بل أصبح مناسبة تحتفي فيها النساء بالأناقة والجمال بأساليب مكياج وتسريحات شعر، وأكسسوارات تعكس أجواء الفخامة والأصالة التي تميز هذا الحدث. ومن السجادة الخضراء إلى المنصات، تتنوع اختيارات النجمات بين الإطلالات الكلاسيكية الناعمة والمكياج الجريء، مروراً بتسريحات وأكسسوارات الشعر الفاخرة التي تضفي لمسات أنثوية ساحرة. وفي هذا المقال، نسلط الضوء على أبرز الإطلالات الجمالية التي تألقت بها النجمات ومدونات الموضة في كأس السعودية 2025.

روان العمرو بمكياج ترابي دافئ

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خبيرة التجميل والمدونة روان العمرو، تألقت خلال كأس السعودية 2025 بإطلالة أنثوية جذابة جمعت بين الأصالة والتراث والعصرية، حيث اختارت زياً ملائماً للمناسبة، وتسقت معه مكياجاً دافئاً بتدرجات الألوان الترابية، إلى جانب الرموش المستعارة البارزة وأحمر الشفاه النيود المحدد بالكونتور البني، وتميز مكياجها بالبشرة الزجاجية المصقولة بنغمات وردية مشرقة. في المقابل، اختارت تسريحة الشعر الويفي المنسدل الأنيقة مع الغرة المسحوبة بالكامل إلى الخلف، وزينتها بقبعة دائرية بحجم صغير وضعت على الغرة بشكل جانبي.

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مرمر بمكياج سموكي فخم

إطلالة مرمر في كأس السعودية 2025-تصوير عبير بوحمدان خاص الخليج 365

من جهتها، تألقت مدونة الموضة مرمر بإطلالة جمالية آسرة، اختارت فيها مكياج عيون سموكي فخماً بدرجات داكنة مع لمسة معدنية جذابة، إلى جانب الكحل الأسود الذي حدد كامل العين فمنحها عمقاً وجاذبية، والرموش الطويلة والكثيفة، وجاء أحمر الشفاه الذي اختارته باللون النيود البني المحدد بالكونتور البني، فيما أتت البشرة مصقولة بلون موحد. كذلك، تألقت بتسريحة شعر مرفوعة بالكامل مع سكارف مزخرف جذاب.

منى الشيخ بمكياج خليجي قوي

إطلالة منى الشيخ في كأس السعودية 2025-تصوير عبير بوحمدان خاص الخليج 365



مدونة الموضة والجمال منى الشيخ اختارت إطلالة جذابة مستوحاة من التراث السعودي، فتألقت بمكياج خليجي قوي ارتكز على مدمج ظلال العيون باللون الأسود على كامل الجفن العلوي بكثافة متفاوتة، مع الكحل العربي البارز على منبت الرموش ومدمع العين، مع الرموش المستعارة الجريئة، أما أحمر الشفاه فجاء باللون الزهري الغلوسي الذي منح الشفاه حجماً أكبر وامتلاء، إلى جانب تغطية كاملة للبشرة بنغمات وردية مشرقة. ونسقت مع مكياجها تسريحة شعر مرفوعة مزينة بسكارفة وطرحة طويلة.

نرمين محسن بمكياج دخاني ناعم

إطلالة نرمين محسن في كأس السعودية 2025-تصوير عبير بوحمدان خاص الخليج 365



الفنانة نرمين محسن اختارت إطلالة جذابة مستوحاة من التراث بلمسات عصرية جذابة، فتألقت بمكياج دخاني ناعم مع الأيلاينر الرفيع عند الطرف الخارجي للعين وطبقات الماسكرا المتعددة، وجاء أحمر الشفاه باللون الوردي الخافت، إلى جانب تغطية خفيفة للبشرة باستخدام كريم أساس خفيف بين بشرتها نفسها، مع البلاش الوردي الواضح على الخدود. في المقابل، اختارت تسريحة الشعر المرفوع بأسلوب الكعكة المصقولة، وزينتها بقبعة عصرية ناعمة بتصميم لافت.

ريم عبدالله بمكياج وردي مع الأيلاينر الرفيع

إطلالة ريم عبدالله في كأس السعودية 2025-تصوير عبير بوحمدان خاص الخليج 365



الفنانة ريم عبدالله تألقت في كأس السعودية 2025 بإطلالة تراثية أنيقة، تعكس الأصالة والفخامة، ونسقت معها مكياجاً فخماً باللون الوردي، تم فيه تظليل الجفن العلوي باللون الوردي الخافت مع رسمة الأيلاينر الرفيع المسحوب إلى خارج العين مع الرموش الطويلة، مع أحمر الشفاه الوردي اللامع ومكياج البشرة ذي التغطية الكاملة والبلاش البرونزي الذي منحها طلة متوهجة جذابة. فيما تركت شعرها منسدلاً تحت طرحة أنيقة باللون الأسود الشفاف.

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سارة الودعاني بمكياج باستيل بنفسجي ناعم

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مدونة الموضة والجمال سارة الودعاني تألقت في كأس السعودية للفروسية 2025 بإطلالة تراثية جذابة مزينة ببتلات اللافندر، واختارت معها مكياجاً ناعماً باللون الباستيل البنفسجي، وجاء مرتكزاً على تظليل الجفن العلوي بأسلوب ناعم أضاء العين ومنحها إشراقة، مع طبقات خفيفة من الماسكرا، أما أحمر الشفاه فتم تطبيقه باللون الزهري الغلوسي، واختارت طبقة متوسطة للبشرة منها البلاش الوردي إشراقة طبيعية.

قمر الهاجري بمكياج سموكي ناعم وأحمر شفاه قوي

إطلالة قمر الهاجري في كأس السعودية 2025-تصوير عبير بوحمدان خاص الخليج 365



الفنانة قمر الهاجري اختارت إطلالة أنيقة باللون الأخضر البترولي، نسقت معها مكياج عيون سموكي ناعماً ارتكز على قاعدة ناعمة باللون النيود مع الظلال الغامقة المدموجة بأسلوب سموكي ناعم عند الزاوية الخارجة للعين، مع الرموش المستعارة على الطرف الخارجي للرموش الطبيعية للحفاظ على طلة طبيعية غير مبالغ فيها، إلى جانب الكحل الناعم على الخد المائي ومدمع العين، فيما جاء أحمر الشفاه قوياً وجريئاً باللون الزهري الغامق، كما أتى مكياج البشرة متألقاً ومصقولة بنغمات وردية بارزة أعطت وجهها إشراقة وحيوية. كذلك، تألقت بتسريحة شعر مرفوع مع طرحة طويلة شفافة.

نهى نبيل بمكياج عيون خافت مع الرموش الجريئة

إطلالة نهى نبيل في كأس السعودية 2025-تصوير عبير بوحمدان خاص الخليج 365



مدونة الموضة نهى نبيل اختارت لإطلالتها الجمالية في كأس السعودية 2025، زياً تراثياً باللون الأسود الغامق، ونسقت معه مكياج عيون ناعماً بدرجات خافتة مع الرموش المستعارة الجرئية والكحل الناعم الذي حدد منبت الرموش، ما أبرز عينيها ومنحهما بعداً جذاباً، الى جانب أحمر شفاه مطفي باللون النيود المائل الى الوردي، فيما جاء مكياج البشرة مصقولاً بتغطية كاملة ذات نغمات وردية بارزة. في المقابل، اختارت تسريحة الكعكة المنخفضة بالغرة المسحوبة بالكامل مع طرحة مطرزة أنيقة.