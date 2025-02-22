مكياج تراثي نجدي في يوم التأسيس السعودي بأنامل خبيرة المكياج العنود العتيبي

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 22 فبراير 2025 11:51 صباحاً - يوم التأسيس السعودي ليس مجرد ذكرى تاريخية فحسب، بل هو مناسبة للاحتفاء بالتراث الوطني وتعزيز الهوية الثقافية التي تُميز الشعب السعودي. في هذا اليوم المميز، تحتفل المملكة بإبراز التراث السعودي بجميع جوانبه، بدءاً من الأزياء التقليدية وصولاً إلى العادات والطقوس التي تعكس عمق الأصالة والاعتزاز بالهوية الوطنية.

تتجلى في هذه المناسبة أهمية التراث النجدي كجزء رئيسي من الهوية الثقافية للمملكة، حيث يشمل الأزياء، والمكياج، والفنون التعبيرية التي تميز هذا الإقليم. وتقدم العنود العتيبي، خبيرة المكياج المبدعة، لمسةً جماليةً مستوحاة من المكياج النجدي التقليدي، الذي يجمع بين الأصالة والفخامة بلمسات راقية مثل الكحل الأسود وأحمر الشفاه الأحمر، وهما عنصران أساسيان في هذا النمط التقليدي.

تابعي مع "الخليج 365" تفاصيل هذا الحوار المميز، للتعرف إلى أسرار المكياج النجدي وكيفية تطبيقه للحصول على إطلالة تعكس جمال التراث النجدي في هذه المناسبة الوطنية الغالية.



أزياء: المصممة الريميه فاشن

شعر: منال العبود

العارضة: عهود السعدي

تصوير: منيرة

المكياج النجدي التقليدي.. إطلالة تراثية ساحرة في يوم التأسيس السعودي

امرأة تتألق بمكياج نجدي وزي تراثي مزخرف مع الحلى الذهبية



المكياج النجدي هو تجسيد للأصالة والفخامة التي تُميز التراث السعودي، حيث يعكس هذا النمط الفريد ملامح الجمال التقليدي الذي ارتبط بالمرأة في إقليم نجد. يتميز المكياج النجدي باستخدام عناصر طبيعية وألوان مميزة، مثل الكحل الأسود وأحمر الشفاه الأحمر، ما يمنح إطلالةً تعبر عن القوة والجاذبية بأسلوب يعكس تراثاً عريقاً. وتكتمل الإطلالة التقليدية بالأزياء المزخرفة يدوياً والتصاميم التقليدية التي تُضفي لمسة فريدة من الأناقة، إلى جانب قطع الذهب الفاخرة التي تُضفي بريقاً خاصاً على المظهر.

كيف يمكن تطبيق مكياج مستوحى من التراث النجدي بأسلوب عصري؟

للحصول على مكياج مستوحى من التراث النجدي بأسلوب حديث، يمكن استخدام كريم أساس بدرجات البيج القريبة من لون البشرة، مع كحل أسود داخل العين، وإضافة لمسات من أحمر الخدود وأحمر الشفاه الأحمر، للحصول على إطلالة نجدية.

ما ألوان المكياج النجدي التقليدي؟

ألوان المكياج النجدي التقليدي، تتضمن الكحل الأسود الداكن داخل العين وخارجها، مع أحمر خدود بدرجات وردية خفيفة وأحمر شفاه أحمر. مكياج المرأة النجدية قديماً كان يركز على إبراز جمال العيون بالكحل الأسود ورسمها بشكل دقيق.



ما هي مستحضرات المكياج المناسبة للحصول على اللوك النجدي؟

للحصول على اللوك النجدي الأصيل، يُفضل استخدام كحل أسود داكن لإبراز العينين، وأحمر شفاه بلون الأحمر الكلاسيكي، مع كريم أساس يناسب لون البشرة. يُفضل أيضاً استخدام ظلال عيون ترابية وأحمر خدود بدرجات طبيعية.

ما أفضل طريقة لتطبيق مكياج العيون النجدي؟ وهل يختلف عن المكياج الخليجي؟

تطبيق مكياج العيون النجدي يعتمد على استخدام الكحل الأسود داخل العين وخارجها، مع دمج ظلال العيون البنية أو البيج مع الكحل عند نهاية العين، والتركيز على الرموش الكثيفة. بالنسبة لاختلاف المكياج الخليجي عن المكياج النجدي، فالأخير يختلف قليلاً عن المكياج الخليجي.

ما رأيك التعرف إلى دليلك لإطلالات مكياج يوم التأسيس السعودي 2025 على طريقة نجمات المملكة

كيف يمكن تنسيق المكياج النجدي مع تسريحات الشعر التقليدية؟

امرأة تعتمد تسريحة شعر ويفي تتناغم مع مكياجها النجدي التقليدي

المكياج النجدي يتناغم مع تسريحات الشعر البسيطة مثل فرد الشعر على الكتفين أو اعتماد تسريحات غير متكلفة.

هل يمكن الجمع بين المكياج النجدي والمكياج العصري للحصول على إطلالة متجددة؟

نعم، يمكن الجمع بين المكياج النجدي والمكياج العصري من خلال إضافة لمسات عصرية مثل رسم العين، والحواجب، واختيار ألوان ظلال عيون مناسبة، وتنسيق أحمر الشفاه بما يتماشى مع المناسبة. يُكمل ذلك مع ارتداء الذهب، واختيار تسريحات شعر، تعكس الطابع النجدي.

ما أفضل منتجات التجميل التي تعزز ملامح المكياج النجدي؟

أفضل المنتجات تشمل كحل أسود داكن، ظلال عيون بدرجات ترابية، كريم أساس مناسب للون البشرة، وأحمر شفاه بدرجات الأحمر الكلاسيكي. اختيار أحمر خدود بدرجات وردية خفيفة يعزز مظهر البشرة ويكمل الإطلالة.