ما هي خطوات العناية ببشرة المراهقات؟ إليكِ جدولاً كاملاً بالروتين المناسب

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 22 فبراير 2025 10:21 صباحاً - في مرحلة المراهقة، تبدأ التغيرات الجسدية والهرمونية في التأثير بشكل كبير على البشرة، مما يجعلها أكثر عرضة لمشاكل مثل حب الشباب، البثور، والتجاعيد المبكرة أحياناً. ولأنك في هذه المرحلة العمرية، من المهم جداً أن تولي بشرتك العناية التي تحتاجها للحفاظ على صحتها وجمالها. ومع كثرة المنتجات التي قد تجدينها في السوق، قد يكون من الصعب معرفة أي منها الأنسب لبشرتك. لهذا السبب، سيكون من الأفضل لكِ أن تعتمدي على روتين يومي مناسب يتناسب مع احتياجات بشرتك في هذه الفترة.

العناية بالبشرة في سن المراهقة ليست معقدة، بل تحتاج إلى بعض الخطوات البسيطة التي تمنح بشرتك الترطيب والحماية وتنظم إفراز الدهون. إذا كنتِ تتعاملين مع البشرة الدهنية أو الجافة أو المختلطة، ستحتاجين إلى روتين يحتوي على خطوات أساسية؛ مثل التنظيف، الترطيب، والحماية من الشمس. من خلال روتين يومي من العناية بالبشرة، يمكنك أن تحمي بشرتك من العوامل التي تؤثر عليها وتساعديها على التوازن والظهور بمظهر صحي وجميل.

في هذا الموضوع، سأشاركك جدولاً مفصلاً لروتين العناية ببشرة المراهقات، بحيث يساعدك على التحكم في مختلف مشاكل البشرة التي قد تواجهينها، ويعزز جمال بشرتك بشكل طبيعي.

أهمية العناية بالبشرة في سن المراهقة

العناية بالبشرة في سن المراهقة أمر بالغ الأهمية

تعتبر العناية بالبشرة في سن المراهقة خطوة أساسية، ليس فقط للحفاظ على صحة البشرة في الوقت الحالي، بل أيضاً للمساهمة في تحسين مظهرها في المستقبل. إليكِ بعض الأسباب التي تجعل العناية بالبشرة في سن المراهقة أمراً بالغ الأهمية:

التحكم في التغيرات الهرمونية: خلال فترة المراهقة، يتعرض الجسم لزيادة في مستويات الهرمونات؛ مثل الأندروجين، والتي تؤثر على إفراز الزيوت في البشرة. هذه الزيادة قد تؤدي إلى انسداد المسام وظهور حب الشباب. العناية بالبشرة من خلال التنظيف المنتظم واستخدام المنتجات المناسبة يساعد في تقليل هذه المشاكل وتنظيم إفراز الزيوت. الوقاية من حب الشباب والبثور: من أكثر المشاكل الشائعة في سن المراهقة هي حب الشباب والبثور. قد يؤدي عدم العناية بالبشرة إلى تفاقم هذه المشكلات. من خلال استخدام غسولات ومرطبات خالية من الزيوت، يمكن تقليل فرص ظهور الحبوب والبثور، مما يجعل البشرة أكثر نقاء وصحة. الحفاظ على توازن البشرة: قد تعاني المراهقات من بشرة دهنية أو جافة أو مختلطة؛ بسبب التغيرات الهرمونية. العناية الجيدة بالبشرة تساعد في تحقيق توازن مثالي، من خلال استخدام المنتجات المناسبة لكل نوع بشرة. الحفاظ على هذا التوازن يمنع المشاكل المرتبطة بالجفاف أو اللمعان الزائد. الحماية من أشعة الشمس الضارة: تعرض البشرة لأشعة الشمس لفترات طويلة قد يؤدي إلى تلف الجلد وتسبب تصبغات أو شيخوخة مبكرة. استخدام واقي الشمس يومياً في سن المراهقة يمكن أن يحمي البشرة من هذه التأثيرات الضارة، ويقلل من فرص الإصابة بسرطان الجلد في المستقبل. تعزيز الثقة بالنفس: البشرة النقية والصحية تعزز من الثقة بالنفس، خاصة في مرحلة المراهقة التي تشهد العديد من التغيرات الجسدية. عندما تكون البشرة خالية من الحبوب والبثور، يصبح الشخص أكثر راحة في التعامل مع الآخرين، ويشعر بمزيد من الثقة. الاستعداد لبشرة صحية في المستقبل: الاعتناء بالبشرة في سن المراهقة يُسهم في الوقاية من مشاكل البشرة المستقبلية، مثل التجاعيد المبكرة أو علامات التقدم في العمر. فكلما بدأتِ في العناية ببشرتك في وقت مبكر؛ ساعدتِ في الحفاظ على بشرة صحية ومتألقة في المراحل العمرية المقبلة. الحد من التوتر والضغط النفسي: يمكن أن يؤدي التوتر النفسي إلى مشاكل جلدية، مثل حب الشباب أو ظهور البثور. الاعتناء بالبشرة يمكن أن يكون وسيلة للحد من هذا التوتر، حيث يتيح لك تخصيص وقت لنفسك وتطبيق روتين يهدئ من أعصابك ويُسهم في تعزيز شعورك بالراحة النفسية.

جدول روتين العناية بالبشرة لسن المراهقة

مراهقة تعتني ببشرتها

لتحقيق أفضل النتائج لبشرتك في هذه المرحلة، يجب أن يتضمن روتينك اليومي العناية الأساسية التالية:

التنظيف (الصباح والمساء)

الهدف: تنظيف الوجه إزالة الشوائب والدهون الزائدة من البشرة.

استخدمي غسولَ وجه مناسباً لبشرتك. إذا كانت بشرتك دهنية أو معرضة لحب الشباب؛ اختاري غسولاً يحتوي على مكونات تساعد على التحكم في إفراز الزيوت.

اغسلي وجهك مرتين في اليوم: صباحاً لإزالة الزيوت التي تراكمت أثناء الليل، ومساءً لإزالة الشوائب التي تراكمت طوال اليوم.

تجنبي استخدام الصابون العادي الذي يمكن أن يسبب جفاف بشرتك.

التونر (بعد التنظيف)

الهدف: تنقية البشرة وتجديدها.

بعد تنظيف بشرتك، استخدمي تونر خفيفاً للمساعدة في إغلاق المسام وتنظيف البشرة بعمق.

إذا كانت بشرتك دهنية أو معرضة لحب الشباب، ابحثي عن تونر يحتوي على حمض الساليسيليك أو الألوفيرا.

الترطيب (الصباح والمساء)

الهدف: الحفاظ على ترطيب البشرة.

حتى وإن كانت بشرتك دهنية، يجب عليك ترطيبها. استخدمي مرطباً خفيفاً غير دهني (خالٍ من الزيوت) يناسب نوع بشرتك.

في الصباح، اختاري مرطباً يحتوي على حماية من الشمس؛ لحماية بشرتك من الأشعة فوق البنفسجية.

الوقاية من الشمس (في الصباح)

الهدف: حماية البشرة من الأشعة الضارة.

في كل صباح، قبل الخروج من المنزل، ضعي واقي شمس بعامل حماية (SPF) لا يقل عن 30.

اختاري واقي شمس خفيفاً يناسب بشرتك ولا يسبب انسداد المسام أو ظهور حب الشباب.

معالجة مشاكل البشرة (حسب الحاجة)

الهدف: معالجة الحبوب والبثور.

إذا كانت لديك مشكلة مع حب الشباب أو البثور، استخدمي منتجات علاجية تحتوي على حمض الساليسيليك أو البنزويل بيروكسايد. يمكنك تطبيق هذه المنتجات مباشرة على الحبوب بعد تنظيف وجهك.

لا تستخدمي الكثير من المنتجات القوية في وقت واحد؛ حتى لا تسبب تهيج البشرة.

تقشير البشرة (مرتين في الأسبوع)

الهدف: إزالة خلايا الجلد الميتة وتحفيز تجديد البشرة.

استخدمي مقشراً لطيفاً مرتين في الأسبوع؛ لإزالة خلايا الجلد الميتة وتحفيز تجديد الخلايا.

تجنبي تقشير البشرة بشكل مفرط؛ لأنه قد يسبب جفاف وتحسس البشرة.

العناية الليلية (مساء)

الهدف: تغذية البشرة أثناء النوم.

في المساء، ضعي مرطباً غنياً أو زيتاً طبيعياً مثل زيت الجوجوبا أو زيت الأركان لتغذية البشرة وتجديد خلاياها أثناء النوم.

يمكن أيضاً استخدام سيروم مرطب ليلاً؛ للمساعدة على تعزيز صحة بشرتك.

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نصائح إضافية للبشرة في سن المراهقة

الابتعاد عن لمس الوجه: تجنبي لمس وجهك بأيدٍ ملوثة، فهذا يمكن أن ينقل الجراثيم والزيوت من يديك إلى بشرتك ويسبب انسداد المسام. شرب الماء: حافظي على شرب الكثير من الماء يومياً لترطيب بشرتك من الداخل. النظام الغذائي: احرصي على تناول غذاء متوازن يحتوي على فيتامينات ومعادن مهمة لصحة البشرة؛ مثل الفيتامينات A و C و E. النوم الجيد: احصلي على قسط كافٍ من النوم؛ لأن البشرة تتجدد بشكل أسرع أثناء النوم.

ملاحظة من "الخليج 365": قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليك استشارة طبيب مختص.