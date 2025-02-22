تطورات حالة إبراهيم شيكا لاعب الزمالك المصاب.. «مش قادر يتكلم بسبب السرطان»

القاهرة - سمر حسين - صحة

لا تزال الحالة الصحية لناشئ نادي الزمالك، اللاعب إبراهيم الجمال الشهير بـ«إبراهيم شيكا»، تثير حزن متابعيه وجماهير الوسط الرياضي، خاصة بعدما عاودت زوجته نشر عدة مقاطع تجمعها مع الأخير على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي أوضحت تدهور حالته الصحية، في معركته مع المرض اللعين الذي أصاب جسده، منذ عدة أشهر، ليظهر اللاعب بملامح متغيرة، عاجزًا عن الكلام بسبب الألم الشديد الذي يعانيه.

وتفاعل المتابعون مجددا مع الفيديوهات، مطالبين بالدعاء بالشفاء العاجل للاعب، الذي أنهش المرض جسده وملامحه.

إبراهيم شيكا صاحب الـ27 عامًا، الذي بدأ مشواره الكروي في نادي الزمالك من خلال اللعب في مركز الظهير الأيسر، بات عاجزا عن العيش بشكل طبيعي، حسبما ذكرت زوجته واللاعب، وظهر مع زوجته معلنة استعداداته للخضوع للمسح الذري، بسبب معاناته مع سرطان المستقيم، وعلى الرغم من محاولاتها الغناء معه، إلا إن اللاعب ظهر عاجزا عن الكلام.

ما هو مرض لاعب الزمالك إبراهيم شيكا؟

ويعاني إبراهيم شيكا، ناشئ نادي الزمالك، من سرطان القولون والمستقيم، وهو ثالث أكثر أنواع السرطان شيوعاً في العالم، والسبب الرئيسي الثاني للوفيات الناجمة عن السرطان في العالم، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية.

ويبدأ سرطان القولون والمستقيم ككتلة صغيرة من الخلايا غير السرطانية، لكن بعد فترة تتحول السلائل التي تكونت إلى كتل سرطانية متواجدة في القولون.

أعراض سرطان المستقيم

نزيف المستقيم

خروج الدم مع البراز

تغيرات في حركة الأمعاء مثل الإصابة بالإسهال أو الإمساك.

تغيرات في طبيعة البراز، من حيث الحجم، والشكل، واللون.

ألم البطن والغازات

انتفاخ وآلام في البطن

الإحساس بعدم إفراغ الأمعاء بعد التبرز

فقدان الوزن بشكل كبير على نحو مفاجئ

ألم عند التبرز.

التعب العام والارهاق.

فقر الدم، بسبب نزيف المستقيم.

الوقاية من سرطان القولون والمستقيم

يمكن للوقاية من خلال التغييرات في نمط الحياة والفحوصات المنتظمة، الحد من الإصابة بسرطان القولون والمستقيم، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية عن طريق الآتي:

- اتباع نظام غذائي صحي غني بالفواكه والخضروات.

- الامتناع عن التدخين.

- الحفاظ على نمط حياة صحي، من خلال ممارسة الرياضة بانتظام.

- الحد من تعاطي الكحول.

- تجنّب التعرض لعوامل الخطر البيئية.

- الكشف المبكر، ومتابعة التاريخ المرضي والاعتلالات الوراثية وتحديد تدابير الفحص المناسبة.

- إجراء فحوصات البراز للكشف عن وجود سرطان القولون والمستقيم أو السلائل السابقة للتسرطن في البراز.

- إجراء اختبار الدم الخفي في البراز (FOBT).

الجدير بالذكر أن اللاعب كشف عن معاناته منذ أشهر، خلال مقطع فيديو ظهر فيه وهو طريح للفراش، قائلًا: «أنا بعمل الفيديو ده وأنا تعبان جدًا ومكنتش قادر أتكلم خالص، ومبقدرش أدخل الحمام بسبب الورم اللي في المستقيم، لا بنام ولا باكل، ولا بشرب كويس وعمال أرجّع، وبطني منفوخة بسبب الانسداد، وبمر بظروف صعبة جدًا ربنا يهونها عليا».