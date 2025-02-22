ماذا يحدث للجسم عند الالتزام بوجبة الفطار يوميا؟.. 7 أمور غير متوقعة

القاهرة - سمر حسين - صحة

وجبة الإفطار من أهم الوجبات اليومية، فبعد ساعات النوم، يكون الجسم بحاجة إلى مصدر للطاقة لبدء اليوم، وتجديد مستويات الجلوكوز في الدم؛ ما يمنح الجسم طاقة للأنشطة اليومية، فضلًا عن تعزيز الأداء العقلي، وتحسين التركيز، وزيادة القدرة على التفكير بشكل أفضل.

ماذا يحدث للجسم عند الالتزام بوجبة الفطار يوميًا

رصد الدكتور محمد العربي، استشاري التغذية العلاجية لـ«الوطن»، ما يحدث للجسم عند الالتزام بوجبة الإفطار يوميًا، على النحو التالي:

1- تحفيز الأيض:

تناول الإفطار يساعد على تنشيط الأيض منذ الصباح ويمنع الجسم من الدخول في حالة "الجوع" التي قد تبطئ عملية الحرق طوال اليوم.

2- تحسين الذاكرة والتركيز:

تشير الدراسات إلى أن تناول وجبة إفطار غنية بالبروتينات والكربوهيدرات، ما يعزز التركيز ويعزز القدرة على حفظ المعلومات، ويزيد من أداء الدماغ في اليوم الدراسي أو العمل.

3- تقليل مخاطر الأمراض:

يُساهم الإفطار في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، والسكري من النوع 2، حيث يحسن مستويات السكر في الدم ويمنع تقلبات الأنسولين.

4- تحكم أفضل في الوزن:

أظهرت الأبحاث أن الأشخاص الذين يتناولون إفطارًا متوازنًا يميلون إلى الحفاظ على وزنهم الصحي أكثر من أولئك الذين يتجاهلون هذه الوجبة.

5- رفع مستويات الطاقة:

يوفر الإفطار الطاقة اللازمة لبدء يومك بنشاط وحيوية، ويمنع الشعور بالتعب المفاجئ الذي قد يصيبك في منتصف اليوم.

6- تحسين المزاج:

بحسب الطبيب، فالأشخاص الذين يتناولون الإفطار بشكل منتظم يُظهرون مزاجًا أفضل، إذ يساهم تناول الطعام الصباحي في استقرار مستويات هرمونات السعادة مثل السيروتونين.

7- مكافحة الجوع في بقية اليوم:

تناول الإفطار يساعد في تقليل الجوع المفرط في وقت لاحق من اليوم، وبالتالي يساهم في تقليل الرغبة في تناول الوجبات السريعة أو السكريات.

نصائح للاستفادة من وجبة الإفطار

- تأكد من أن إفطارك يتضمن مزيجًا من البروتينات، الألياف، والدهون الصحية لضمان الاستفادة الكاملة.

- لا تُفرط في تناول السكريات في وجبة الإفطار، واستبدلها بالفواكه الطازجة أو الشوفان.

- حاول تناول إفطارك في وقت مبكر بعد الاستيقاظ لتجديد طاقتك.

- شرب الماء أو الشاي الأخضر في الصباح ما يعزز عملية الهضم ويعطيك شعورًا بالانتعاش.

- تناول إفطارك دون تسرع، فهو جزء من روتينك الصحي اليومي.