الامارات | «الظفرة البحري».. تراث الأجداد يُبهر الزوار

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بإيقاعات تنبض بالأصالة وأهازيج تعكس تراث الأجداد، تتألق عروض الفنون الشعبية في مهرجان الظفرة البحري بدورته الـ16، محولة ساحل المغيرة إلى لوحة تراثية نابضة بالحياة. وسط أجواء احتفالية تملؤها البهجة، تجمع الزوار حول العروض الفلكلورية التي تحتفي بجماليات الفنون الإماراتية، مانحة المهرجان طابعاً خاصاً يربط الحاضر بالماضي العريق.

وخصصت اللجنة المنظمة للمهرجان، الذي تنظمه هيئة أبوظبي للتراث ونادي أبوظبي للرياضات البحرية، مساحة يومية لعروض الفنون الشعبية، في خطوة تعزز الارتباط بالتراث وتدمج الجوانب الفلكلورية ضمن فعالياته.

وشهدت الفعاليات مشاركة 10 فرق شعبية قدمت مزيجاً فريداً من الفنون الإماراتية، امتزجت فيه أهازيج الفلكلور الوطني بالحركات الاستعراضية التي تعكس روح العزيمة والصمود التي حملها الأجداد. وتألق الفنانون في تقديم عروض الحربية والعيالة، حيث تناغمت الإيقاعات الحماسية مع أهازيج تعبر عن الفخر والانتماء.