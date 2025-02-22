الامارات | متحف زايد الوطني ينظم أنشطة مجتمعية تفاعلية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يُنظم متحف زايد الوطني برنامجاً متكاملاً من الفعاليات التعليمية، وورش العمل، ومبادرات التواصل الرقمي، والفرص التطوعية، تأكيداً على التزامه بنشر المعرفة وتعزيز المشاركة المجتمعية.

ويُسهم البرنامج في تمكين المواطنين والمقيمين من استكشاف تاريخ دولة الإمارات العريق وثقافتها الأصيلة، وسيرة الوالد المؤسس، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

كما يعكس هذا البرنامج، الذي نجح في إشراك أفراد المجتمع من خلال أنشطة مختلفة عدة، تماشيه مع مبادرة «عام المجتمع 2025»، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.