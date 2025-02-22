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الامارات | متحف زايد الوطني ينظم أنشطة مجتمعية تفاعلية

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أبوظبي - وام 0 تبليغ

  • الامارات | متحف زايد الوطني ينظم أنشطة مجتمعية تفاعلية 1/2
  • الامارات | متحف زايد الوطني ينظم أنشطة مجتمعية تفاعلية 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يُنظم متحف زايد الوطني برنامجاً متكاملاً من الفعاليات التعليمية، وورش العمل، ومبادرات التواصل الرقمي، والفرص التطوعية، تأكيداً على التزامه بنشر المعرفة وتعزيز المشاركة المجتمعية.

ويُسهم البرنامج في تمكين المواطنين والمقيمين من استكشاف تاريخ دولة الإمارات العريق وثقافتها الأصيلة، وسيرة الوالد المؤسس، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

كما يعكس هذا البرنامج، الذي نجح في إشراك أفراد المجتمع من خلال أنشطة مختلفة عدة، تماشيه مع مبادرة «عام المجتمع 2025»، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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