تفاصيل إصابة أشرف بن شرقي.. تمنعه من المشاركة أساسيا أمام الزمالك

القاهرة - سمر حسين - صحة

مباراة حاسمة تجمع قطبي الكرة المصرية في القمة على ستاد القاهرة الدولي، لحساب الجولة 15 من بطولة الدوري الممتاز، ويعد اللقاء هو الأبرز والأهم، تحديدًا لأصدقاء الأمس من الفريقين الذين باتوا منافسي اليوم، وخير مثال على ذلك المغربي أشرف بن شرقي، لاعب الزمالك السابق، والمنضم حديثًا لصفوف الأهلي، إذ باتت مشاركته أساسيا في المواجهة المنتظرة غير مؤكدة بسبب الإصابة.. فما تفاصيلها وأعراضها.

إصابة أشرف بن شرقي

حسم السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مصير مشاركة المغربي أشرف بن شرقي في مباراة القمة أمام الزمالك، إذ قرر أن اللاعب المغربي ليس جاهزا بشكل كامل لخوض اللقاء؛ بسبب إصابة «العضلة الأمامية»، التي عانى منها مؤخرًا، موضحًا أنه سيتم وضع اللاعب على مقاعد البدلاء، وقد يتم منحه عددًا من الدقائق في القمة حسب سير وأحداث المواجهة.

يعاني أشرف بن شرقي، منذ 23 يناير الماضي، من إصابة في العضلة الأمامية، التي منعته رحلة العلاج من المشاركة في المباريات الماضية للنادي الأهلي منذ قدومه، وعلى الرغم من محاولات تجهيزاته، إلا إن المدير الفني وجد أن اللاعب لن يكون أساسيًا.

أعراض إصابة أشرف بن شرقي

إصابة العضلة الأمامية، الذي يعاني منها اللاعب المغربي، أشرف بن شرقي، هي حدوث تضرر للنسيج العضلي أو الأوتار المرتبطة به، فيحدث تمزق للألياف العضلية؛ ما يؤثر على الأوعية الدموية الصغيرة، وفقًا لما ذكره الدكتور عمرو محمد عبد العال، استشاري جراحة العظام والعمود الفقري، لـ«الوطن».

وتعد العضلة الأمامية وإجهاد العضلة الأمامية، أكثر ما يحدث في المباريات الرياضية، كرة القدم، بسبب انقباض مفاجئ وقوي في العضلات أثناء ثني الركبة وتمدد الفخذ وتتسبب إصابة العضلة الأمامية بالنزيف الموضعي (التكدمات) والألم المرتبط بتهيج النهايات العصبية في موضع التمزق، إذ تتأثر عضلات الظهر والعضلات المأبضية الموجودة خلف الفخذ بشكل كبير، إذ تسبب الكدمات، أو المزق الجزئي، أو مزق كلي.

كيفية علاج إصابة العضلة الأمامية

- مضادات الالتهاب التي يصرفها الطبيب للحد من الألم والتورم، وتسكين الشعور بالألم المستمر.

- وضع كمادات الثلج على المنطقة المصابة لتقليل التورم الناتج عن إصابة العضلة الأمامية.

- الراحة لفترة يحددها الطبيب حتى لا يحدث مضاعفات الجراحة في الحالات الخطيرة.

وحول تحديد مدة العلاج والتعافي لإصابة العضلة الأمامية، أشار استشاري العظام، إلى أن الأشعة هي من تحدد تفاصيل ونوع ومكان إجهاد العضلة، وبالطبع مدة الغياب وطريقة العلاج، موضحًا أن عادة ما يتوقف العلاج على الأدوية المضادة للالتهابات، والعلاج الطبيعي، وبعد تمارين القوة والمد، وقد يصل الأمر في الحالات الحرجة للجراحة.

ما هي تمارين تقوية العضلة الرباعية:

تمرين القرفصاء

تمرين تمديد الركبة

تمرين رفع الأثقال

تمرين الركبة المتقاطعة

أعراض الإصابة في العضلة الأمامية

- ألم حاد.

- شعور بـ«طقطقة» أو التمزق.

- تورم

- إيلام عند اللمس.

- ظهور كدمات أو تغير لون الجلد في المنطقة الخلفية من الساق.

- ضعف العضلات.

- عدم القدرة على الضغط على الساق المصابة.