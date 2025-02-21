عودة انتشار إنفلونزا المعدة.. الفيروس القاتل يثير القلق مجددا

القاهرة - سمر حسين - صحة

لا يزال فيروس إنفلونزا المعدة الغامض، يهدد حياة المواطنون بالبلدان الذي يتفشى بداخلها، خاصة مع تحذيرات منظمة الصحة العالمية، بضرورة اتخاذ كل سُبل الوقاية والتدابير الصحية، للوقاية من المرض، قبل أن تعلن المستشفيات البريطانية ارتفاعًا حادًا في حالات الإصابة بالفيروس القاتل، إذ وصفوه بأنه الأعلى على الإطلاق، ما يزيد المخاوف بشأن تفاقم الوضع الصحي، ووفقًا لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

رعب من انتشار فيروس نوروفيروس «إنفلونزا المعدة»

وأكدت الصحيفة، أنّ فيروس القاتل «نوروفيروس» تسبب في قتل 80 شخصًا بريطانيا كل عام، لكن معدلات هذا العام زادت الضعف، إذ سجلت المستشفيات البريطانية 1100 مصاب هذه الأسبوع.

ما فيروس إنفلونزا المعدة - النوروفيروس؟

وفقا لما ذكرته منظمة الصحة العالمية، فإنّ نوروفيروس هو فيروس يصيب الجهاز المعوي، والسبب الرئيسي للقيء والإسهال الناتج بسبب التهاب المعدة والأمعاء الحاد بين الأشخاص، وتزيد نسبة الإصابة به مع التغيرات المناخية من نوفمبر إلى أبريل.

أعراض الإصابة بنوروفيروس

وفقا لما ذكره دكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة لـ«الوطن»، تظهر أعراض الإصابة بنوروفيروس، بشكل مفاجئ، على النحو التالي:

- غثيان

- قيء بشكل متكرر عدة مرات في اليوم

- إسهال مائي.

- آلام وتقلصات في البطن.

- حمى خفيفة.

- صداع وتعب عام.

- آلام العضلات.

طرق انتقال العدوى بالفيروس القاتل نورو

- تناول أطعمة أو مشروبات ملوثة، تحديدًا مع عدم غسل الأيدي بشكل صحيح بعد استخدام الحمام.

- من خلال لمس أسطح ملوثة ثم لمس الفم أو الأنف، إذ يبقى على الأسطح الصلبة والناعمة لفترات طويلة، فعند لمس هذه الأسطح الملوثة، يمكن نقل الفيروس إلى الأيدي ومن ثم إلى الفم.

- المياه الملوثة، مما يسبب التلوث عند استخدامها في الشرب أو الطهي أو الري.

- الاتصال المباشر بين الأشخاص من خلال المصافحة أو الاتصال الوثيق، خاصة في الأماكن المكتظة مثل المدارس والمطاعم والسفن السياحية.

- تغير المناخ، يعد أبرز مسببات التهاب المعدة والأمعاء الفيروسي.

الفئات الأكثر عرضة بالإصابة بـ نوروفيروس

كبار السن والشباب.

أصحاب المناعة الضعيفة.

الحوامل.

الأطفال.

الوقاية من الإصابة بنوروفيروس:

قدم الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة لـ «الوطن»، عدة طرق للوقاية من الإصابة بنوروفيروس

- غسل اليدين جيدًا بالماء والصابون لمدة لا تقل عن 20 ثانية.

- تجنب تناول الأطعمة أو المشروبات الملوثة.

- تعقيم الأسطح الملوثة بمطهرات فعّالة.

- ضرورة طهي المأكولات البحرية والمحار جيدًا قبل تناولها.

- البقاء في المنزل لمدة يومين على الأقل بعد توقف الأعراض إذا كنت مصاباً.

- غسل الملابس في الماء الساخن وتعقيمها.

- تنظيف وتطهير الأسطح.

- تنظيف الفواكه والخضروات.