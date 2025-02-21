استلهمي مكياجك في كأس السعودية 2025 من مدونات الموضة السعوديات

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 21 فبراير 2025 11:56 صباحاً - يعتبر كأس السعودية للفروسية 2025 من أبرز الأحداث العالمية في عالم الفروسية، التي تجمع نخبة الفرسان والخيول من جميع أنحاء العالم للتنافس على جوائز ضخمة، في أجواء مبهرة تعكس جمال التراث السعودي والمستوى العالمي للتنظيم. هذا الحدث الضخم، لا يقتصر على سباق الفروسية فحسب، بل يعدّ أيضاً منصة لعشاق الموضة والجمال.

إذا كنتِ ترغبين في التألق بإطلالة مميزة تعبّر عن أجواء الفخامة في كأس السعودية، فإن "الخليج 365" تقدم لك مكياجًا مستوحى من مدونات الموضة السعوديات، لتتمكني من إبراز جمالك بإطلالة جذابة ومتكاملة تلائم هذا الحدث الراقي.

لما العقيل بمكياج وردي دافئ

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لإطلالة فاخرة ومبهرة في كأس السعودية 2025، يمكنك اعتماد مكياج عيون بتدرجات وردية دافئة، على طريقة المدونة لما العقيل، يعكس جمال ملامحك بأسلوب عصري، من خلال التركيز على مكياج بشرة نضرة ومشرقة، مع تحديد ناعم لإبراز ملامح وجهك بشكل متقن، باستخدام كريم أساس بتركيبة متوسطة التغطية، مع لمسات من الهايلايتر، لاضفاء توهج أنيق على عظمتي الخدين والجبهة. أما مكياج العيون، فاستخدمي تدرجات الظلال البنية الدافئة مع الظلال الوردية، وطبقيها على كامل الجفون، إلى جانب تحديد العينين بالكحل البني، وتكثيف الرموش وتطويلها بالماسكرا. لإضاءة العينين وتعزيز جاذبيتهما، طبقي ضربات خفيفة من الشيمر عند زوايا العين الداخلية. وعززي جمال وجنتيك بالبلاشر الوردي، وأحمر الشفاه النيود مع لمسة وردية، لتحقيق التوزان بين المكياج القوي والناعم. وأنهي إطلالتك الأنيقة، بتسريحة شعر مرفوعة بأسلوب الكعكة، مما يبرز جمال مكياجك.

سوسن القاضي بمكياج سموكي قوي

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استلهمي إطلالتك الجمالية في كأس السعودية 2025، من المدونة سوسن القاضي، واختاري مكياجاً سموكيًا يجمع بين العصرية والفخامة، يرتكز على تطبيق ظلال التدرجات الترابية على كامل الجفون الثابتة، وتظليل الجفون المتحركة بتدرجات الظلال البنفسجي، وتحديد العينين من خلال رسم خط من الكحل الأسود على طول خط الجفون العلوية والسفلية، وتكثيف الرموش وتطويلها، لتعزيز جمال عينيك ومنحها تأثيراً درامياً. أبرزي عظمتي خديك ببلاشر وردي مائل إلى مشمشي، واعتمدي أحمر الشفاه باللون الوردي الناعم، ليبرز جمال مكياج عينيك ويخلق توزاناً أنيقاً ومتناغماً. لإضفاء لمسة من الحيوية والتفرّد، أنهي إطلالتك بتسريحة شعر مرفوعة مزينة بأكسسوار عصري، يتناغم مع لون فستانك.

يارا النملة بمكياج الكحل الأسود

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إذا كنت ترغبين في مكياج يبرز جمال عينيك ويمنحك إطلالة جذابة في كأس السعودية 2025، يمكنك اختيار مكياج مدونة الموضة والجمال يارا النملة، التي اعتمدت مكياج الكحل الأسود البارز في إطلالتها في كأس السعودية 2023. لتحقيق هذه الإطلالة، ظللي جفونك الثابتة بتدرجات الظلال الوردية، وحددي عينيك برسم خط بارز من الكحل الأسود على طول خط الجفون المتحركة العلوية وخط آخر على طول الجفون السفلية، واسحبي الخطين إلى خارج زاوية العين، وكثفي رموشك بالماسكرا. طبقي البلاشر البرونزي على تفاحة الخدين، وأنهي مكياجك بأحمر الشفاه باللون الوردي المات. أما تسريحة الشعر فاختاريها كلاسيكية بأسلوب يارا النملة، لا سيما إذا كنت ترتدين زياً تراثياً.

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عذاري صالح بمكياج فضي

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أما إذا كنت ترغبين في إطلالة جمالية بلمسات خليجية جذابة، في يوم الكأس السعودي 2025، استلهمي مكياجك على غرار المدونة عذاري صالح، واعتمدي مكياج عيون فضي يرتكز على تظليل الجفون الثابتة بتدرجات الظلال الترابية، مع تظليل الجفون المتحركة بظلال فضية، ورسم خط أيلاينر على طول خط الجفون العلوية، مسحوباً إلى خارج العين والكحل الأسود في قلب العين، وطبقات الماسكرا الكثيفة على الرموش، واختاري مكياج البشرة الموحد والمخملي مع البلاشر الترابي، وأنهي مكياجها بأحمر الشفاه الوردي المات. بالنسبة لتسريحة شعرك، اعتمديها مالسة مسحوبة الى الوراء مع الفرق النصفي للغرة، وزينيها بوشاح من الدانتيل يتناسب مع زيك التقليدي.

نجود الرميحي بمكياج سموكي مع لمسات لامعة

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استلهمي مكياجك في كأس السعودية 2025 من إطلالة مدونة الموضة نجود الرميحي، وتألقي بإطلالة فريدة تجمع بين الفخامة والأنوثة بأسلوب مميز يناسب أجواء هذا الحدث الضخم، واختاري مكياجاً سموكيًا بلمسات فضية، من خلال تظليل الجفون العلوية بتدرجات ظلال داكنة من اللونين البني والأسود، مع لمسة لامعة من الظلال الفضية. وحددي عينيك برسم خط من الأيلاينر الأسود عند خط الجفون العلوية والسفلية، إلى جانب تكثيف الرموش باستخدام الرموش الاصطناعية. وأضيفي لمسة من التوهج الطبيعي، بتطبيق الهايلايتر بشكل خفيف على عظمتي الخدين والأنف. وزيني شفاهك بلون نيود طبيعي يميل إلى الوردي، مما يعطي توازناً رقيقاً لإطلالة مكياج العيون القوية. وأنهي إطلالتك، بتسريحة شعر ناعمة، مزينة بأكسسوار من الدانتيل على طريقة نجود الرميحي.