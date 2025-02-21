مكياج ترابي ليوم التأسيس السعودي من وحي الإعلاميات السعوديات

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 21 فبراير 2025 11:56 صباحاً - مع قرب الاحتفال بيوم التأسيس السعودي الذي يصادف يوم 22 فبراير من كل عام، تبدأ التحضيرات الجمالية للكثير من السيدات السعوديات من صيحات مكياج وتسريحات شعر إلى جانب الأزياء التراثية التي تدل على هذه المناسبة الوطنية، من أجل الحصول على إطلالة ملفتة تناسب التراث السعودي والأرض الخيرة التي أنتجت الكثير للعالم في شتى المجالات.

من المؤكد أن المكياج الترابي بتدرجات ألوانه التي تجسد الأرض هو أحد الخيارات الجمالية المثالية ليوم التأسيس السعودي، والذي يعتمد على ظلال العيون الترابية المدموجة بألوان النيود والبرونزي مع تحديد رسمة العين وطبقات الماسكرا إلى جانب مكياج البشرة المخملي والموحد الذي يبرز جمال المرأة السعودية بأسلوب راقِ وملفت، ولا يمكن الاستغناء عن البلاش الترابي أو البرونزي اللامع الذي يزيد من جاذبية المكياج الترابي في يوم التأسيس وأحمر الشفاه الترابي بتدرجات ألوانه المات والغلوس.

كل ذلك يمكن أن تتألقي به في يوم التأسيس السعودي على طريقة الإعلاميات السعوديات من خلال المكياج الترابي.

تابعي معنا الصور واختاري المكياج الترابي الأنسب لك في يوم التأسيس السعودي 2025 من وحي الإعلاميات السعوديات.

مكياج ترابي لامع على طريقة لجين عمران

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إذا كنتِ من محبات المكياج الترابي اللامع بتدرجات ألوانه المشرقة، ننصحك بأسلوب الإعلامية السعودية لجين عمران التي تألقت في يوم التأسيس السعودي 2024 بإطلالة خضراء اللون بالزي التراثي السعودي، ونسقت معها مكياجاً ترابياً بلمسات براقة ولامعة ارتكزت فيها على ظلال العيون الترابية اللامعة فوق جفن العين المتحرك بالكامل مع خط الأيلاينر الرفيع المسحوب إلى الخارج والمحدد لرسمة العين، وطبقات الماسكرا الكثيفة على الرموش، كما أصقلت مكياجها بالفاونديشن الموحد والمخملي المناسب للون بشرتها البيضاء مع البلاش الترابي البارز على تفاحة الخدين، وأكملت جمال إطلالتها بأحمر الشفاه الترابي غير المحدد.

مكياج ترابي ناعم على غرار أجواء الجودي

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ويمكن للكثير من السيدات السعوديات اختيار المكياج الترابي الناعم في يوم التأسيس السعودي؛ إذا كنَّ من محبات هذه الصيحة الجمالية؛ لذا قد يكون مكياج الإعلامية أجواء الجودي موفقاً لك في يوم التأسيس بنغماته الناعمة والبسيطة، قومي بتطبيق ظلال العيون الترابية الناعمة فوق جفن العين العلوي مع خط الأيلاينر العريض المسحوب من منبت العين إلى خارج الجفن، جنباً إلى جنب مع طبقات الماسكرا الناعمة على الرموش، واختاري الفاونديشن المناسب لبشرتك السمراء مع البلاش الترابي البارز على تفاحة الخدين وأنهي مكياجك بأحمر الشفاه الترابي الداكن والغلوس.

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مكياج ترابي بارز من وحي دانية الشافعي

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أما إذا كنتِ تميلين إلى المكياج القوي والبارز في يوم التأسيس السعودي، يمكن أن يقع اختيارك على أسلوب الإعلامية دانية الشافعي التي تألقت في يوم التأسيس السعودي العام الماضي بمكياج ترابي ارتكز على ظلال العيون الترابية البارزة فوق جفن العين العلوي مع الظلال النيلية التي أدمجتها بأسلوب محترف؛ لتليق على إطلالتها التراثية النيلية اللون، واختارت الأيلاينر المسحوب إلى خارج العين مع طبقات الماسكرا الكثيفة على الرموش، كذلك اعتمدت مكياج البشرة المخملي والموحد مع البلاش الترابي البارز على تفاحة الخدين، وأكملت مكياجها بأحمر الشفاه الترابي البارز والمحدد بالكونتور البني اللون.

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مكياج ترابي سموكي بارز من سارة دندراوي

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وعلى طريقة الإعلامية سارة دندراوي، يمكنك التألق في يوم التأسيس السعودي بإطلالة ناعمة مع مكياج ترابي سموكي صارخ يرتكز على ظلال العيون الترابية الداكنة المدموجة بالظلال السموكي القوية عند طرف العين الخارجي إلى جانب خط الأيلاينر المسحوب وطبقات الماسكرا البارزة على الرموش، كذلك يمكنك اعتماد الفاونديشن المخملي المناسب لبشرتك الحنطية مع البلاش الترابي على تفاحة الخدين وأحمر الشفاه النيود الناعم.