الامارات | امرأة تطالب باسترداد 50 ألف دولار من وسيطة روحانية وعدتها بحب لم يتحقق

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

شاركت امرأة كندية تجربتها كتحذير للآخرين بعد أن قالت إنها أعطت 50 ألف دولار إلى وسيطة روحانية وعدتها بمساعدتها في بدء علاقة رومانسية مع رجل أعجبها في صالة الألعاب الرياضية الخاصة بها.

واعترفت جوان ويلان لقناة "سي تي في نيوز" في تورنتو(كندا) إنها بدأت في زيارة الوسيطة في خريف عام 2013 بعد انفصالها عن زوجها، وأنها اعتقدت لفترة من الزمن أنها "ممتعة ومسلية"، ولكنها لاحقا كشفت أنها أخبرت الوسيطة أنها مهتمة ببدء علاقة رومانسية مع رجل أعجبها في نادي اللياقة البدنية الخاص بها.

فقالت لها الوسيطة أن هذا يكلف "550 دولارًا" فبدأت المرأة بدفع المال مضيفة أن ما تلا ذلك في الأشهر التالية كان طلبات متكررة لمزيد من المدفوعات لجذب الرجل بالسحر،

مشيرة أنها حولت لها حوالي 50000 دولار، كما أنها أعطتها مالا نقديا لأنها كانت تطلبه بشكل مباشر.

ثم طلبت منها الوسيطة شراء سبائك ذهب لاستخدامها في "التحضيرات" مع الشموع للمساعدة في تحقيق انجذاب الرجل، ولكن دون أن يلتفت إليها الرجل المطلوب.

وقالت ويلان أنها عاتبت الوسيطة وقالت لها "إذا كان كل شيء يسير على ما يرام فلماذا لا يحدث أي شيء؟ أنا أدفع لك آلاف وآلاف الدولارات ولا أحصل على أي شيء".

وقالت وسائل الإعلام أن اسم الوسيطة جوليا وأنها ردت على اتصال من قناة "سي تي في نيوز"، وحين ووجهت بقصة المرأة ورغبتها استرداد أموالها أجابت "أنها قدمت خدمات كانت ويلان على استعداد لدفع ثمنها ولم تتحقق الرومانسية لأن ويلن لم تتبع التعليمات." وأضافت "لم تكمل العمل، هذه هي المشكلة. لقد أعطيتها كل ما أرادته. كانت تريد خدمات مختلفة وهذا ما أعطيته لها". ووفقا للمحطة فإن الوسيطة وافقت على إعادة المال لزبونتها كونها "ليست راضية" عن النتائج.

وقالت ويلان إنها التقت بالوسيطة الروحانية وتم الاتفاق على خطة سداد، لكنها لم تتلق حتى الآن سوى 2000 دولار وهي قلقة بشأن استرداد الباقي. ولكنها أرادت أيضًا مشاركة قصتها لتحذير الآخرين.

وأصدرت الشرطة تحذيرات في الماضي للحذر من الوسطاء الروحانيين الذين يزعمون أنهم يستطيعون مساعدتك في رؤية المستقبل أو الوقوع في الحب والحذر من أي شخص يتقاضى مبالغ كبيرة من المال لإزالة التعويذات أو ممارسة السحر.