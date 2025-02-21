الامارات | رجل عجوز هوايته جمع الطوب يدخل موسوعة غينيس القياسية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

فوجئت عائلة رجل من أوكلاهوما مهووس بجمع طوب البناء، بحصوله على رقم قياسي عالمي في موسوعة غينيس لمجموعته التي تضم 8882 قطعة طوب مختلفة.

وكان كليم راينكماير، 87 عاماً، خارج المدينة عندما جمعت ابنته سيليا وصهره دان بيسيت مجموعة من الأصدقاء لعد وتوثيق كل قطعة في حظيرته المصنوعة من الطوب في تولسا. وعندما عاد راينكماير إلى المنزل فوجئ بشهادة رسمية من موسوعة غينيس لأكبر مجموعة من الطوب في العالم.

وقال راينكماير في تصريح للموسوعة: "عدت إلى المدينة وكانت مفاجأة كبيرة، وأنا سعيد للغاية بالحصول على هذه الشهادة".

وتتضمن مجموعة راينكماير، التي جمعها لمدة 40 عاماً، طوبة رومانية من عام 100 بعد الميلاد، لكن معظمها يعود تاريخها إلى مئات السنين القليلة الماضية.

وقال: "كانت فترة المد والجزر لصنع الطوب تمتد في الفترة من 1870 إلى 1910 تقريباً".

وقال إن بعض الطوب الأكثر قيمة لديه هي تلك التي تحتوي على أخطاء إملائية، مضيفا "أعتقد أن أوكلاهوما لديها تاريخ في الطوب الذي يحتوي على أكثر الأخطاء الإملائية. ولكن لا أعرف السبب."

كما أشار إلى أن أحد الطوب المفضل لديه هو طوبة رصيف مصنوعة في منشأة بواشنطن تقع حيث يقع البنتاغون الآن. وقال إن الطوب يثير اهتمامه بسبب التاريخ الذي يحمله.

وختم: "ما جذبني في الطوب هو أنه يحمل أسماء ويمكنك تتبعه تاريخيًا إلى أماكن، وهذا كان دائمًا يثير اهتمامي. إنه أمر غير معتاد، لكنني أحبه."