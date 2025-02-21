الامارات | طفل يقتل رجلين حاولا اقتحام منزله والشرطة تحقق

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

قال مسؤولون في الشرطة إن طفلاً أطلق النار على رجلين وقتلهما أثناء محاولتهما اقتحام منزله في كنتاكي (الولايات المتحدة).

ووفقًا لشرطة ولاية كنتاكي، تم إرسال فريق من الشرطة إلى المنزل في مانشستر حوالي الساعة 4:30 صباحًا يوم السبت الماضي استجابة لتقارير عن إطلاق نار،و عندما وصلت القوة وجدوا رجلين مصابين بطلقات نارية، توفيا بعد فترة وجيزة.

وأعلن عن وفاة جيفري ألين، 51 عامًا، في مكان الحادث، فيما تم نقل روجر سميث، 44 عامًا، إلى مستشفى المنطقة لكنه توفي لاحقًا.

وكشفت الشرطة إن الرجلين اقتحما المنزل بقصد سرقة أسلحة نارية من خزنة. وأضافت الشرطة وفقا لمحطة WKYT أنه أثناء الاقتحام، رأى أحد الأطفال الذين يعيشون في المنزل الرجلين يحملان أسلحة نارية، فقام بتلقيم مسدس وأطلق النار على الرجلين قبل أن يفر عبر نافذة غرفة النوم، فيما قالت الشرطة أن ذلك جرى دفاعًا عن النفس.

ولم تذكر الشرطة العمر الدقيق للطفل الذي أطلق النار على المتسللين المزعومين، ولا كيفية معرفته بطرق استخدام سلاح ناري. وذكرت المحطة التلفزيونية إن التحقيق مستمر في الحادثة.