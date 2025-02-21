علامة في الأطراف تشير لأمراض خطيرة.. راقبها جيدًا

القاهرة - سمر حسين - صحة

هل لاحظت من قبل تغير لون الأطراف لديك للون الأزرق، ربما في ليالي الشتاء الباردة تعتقد إن الأمر ناتجًا عن كونه شعورًا بالبرد، أو كدمة بسيطة أدت لتحول لون الجلد، وظهور البقع في كفتي اليدين والقدمين، فالأمر قد يتخطى الإحساس بالبرد، أوالتعرق الزائد، أوتغيرات في الأنسجة المرنة، ولكن قد يشير لأمراض خطيرة عن صحتك.

علامة في الأطراف تشير لأمراض قاتلة.. راقبها جيدًا

تحول الأطراف للون الأزرق، قد يكون أمرًا طبيعي، له علاقة بالبرودة أو حتى التعرق كما يعتقد البعض، إلا لو تكرر العرض، وبات مصحوبًا بالألم أو التورم، فعليك مراقبتها جيدًا، والكشف المُبكر قبل أن يصيبك بعض الأمراض الخطيرة.

أعراض ازرقاق الأطراف

انخفاض درجات حرارة الجلد.

بطء تدفق الدم.

تورم في اليدين والقدمين.

الإحساس بالبرد.

أمراض خطيرة وراء زراق الأطراف

وكشف الدكتور شريف حتة أستاذ الصحة العامة، عن المخاطر الكامنة وراء ازراق الأطراف، موضحًا إن استمرار ظهور هذه العلامة على الأطراف، سواء القدمين، أو الكفين، المصحوب بالتورم والألم الواضح، يشير لعدة أمراض تهدد صحتك.

وأشار «حتة» خلال حديثه لـ«الوطن»، إلى أن ظهور هذه العلامة، تكون سببًا لصعوبة تدفق الدم الشرياني، ووصول الدم والأكسيجين للأطراف، الذي ينذر بتدهور في الصحة تصل إلى الجلطة.

وأوضح الطبيب أن إعاقةَ وصول الدم بسبب مرض الشريان المحيطيّ تعد سببًا رئيسيا لضعف الدورة الدموية في القدمين، حيث تعمل الشرايين المحيطية على نقل الدم من القلب إلى القدمين، ويؤدي انسدادها إلى ضعف الدورة الدموية في القدم، مما يظهرُ في النهاية على شكلِ ازرقاق وألم شديد.

وحذر أستاذ الصحة العامة، من العرض، الذي يشير في النهاية لإصابة المرء بتصلب الشرايين وحدوث التجلطات.

ما هو تصلب الشرايين؟

تصلب الشرايين، هو عرض ناتج عن تراكم المواد التي تحتوي على الدهنيات والكوليسترول على جدار الشريان، ما يتسبب في ضيق الشريان وانسداده بشكل كامل، وقد لا تظهر الأعراض في البداية، لكن تنتهي بالإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية.

أعراض تشير لتصلب الشرايين

خدر أو ضعف في ذراعيك أو ساقيك.

صعوبة في التحدث أو الفهم.

تدلي عضلات الوجه.

شلل.

صداع حاد.

مشكلة في الرؤية

ألم في الساق عند المشي.

ارتفاع ضغط الدم.

فشل كلوي.

مضاعفات تصلب الشرايين

تمدد الأوعية الدموية.

ذبحة.

فشل كلوي مزمن.

أمراض القلب التاجية أو الشريان.

نوبة قلبية.

فشل القلب.

مرض الشريان المحيطي.

السكتة الدماغية.

إيقاعات غير عادية للقلب.

الرمان فاكهة تصلب الشرايين

والرمان من أقوى الفواكه الذي يحتوي على مضادات الأكسدة، مثل البونيكالاجين، التي تعمل على خفض مستويات الكوليسترول الضار، وتحسين تدفق الدم في الشرايين، كما تٌساعد في تقليل تصلب الشرايين وتحسين صحة الأوعية الدموية.