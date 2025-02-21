ليه بنخلع ضرس العقل بعد ظهوره؟ احذر من 6 مشاكل مؤلمة

القاهرة - سمر حسين - صحة

ضرس العقل هو آخر مجموعة من الأضراس التي تظهر في فم الإنسان، وعادةً ما يظهر في أواخر سنوات المراهقة أو بداية مرحلة الشباب، ولهذا السبب يُسمى بضرس العقل، لأنه يظهر في فترةٍ زمنيةٍ يكون فيها الإنسان قد اكتملَ نموه العقلي.

ما هي فائدة ضرس العقل؟

إذا ظهر ضرس العقل بشكلٍ طبيعي وفي وضعٍ جيد، فإنه يمكن أن يكون له نفس فائدة الأضراس الأخرى في طحن الطعام، لكن في معظم الحالات، لا يكون لضرس العقل أي فائدة تُذكر، بل قد يُسبب العديد من المشاكل.

ليه بنخلع ضرس العقل بعد ظهوره؟

وكشفت الدكتورة رنا عمرو عبدالتواب، طبيب الأسنان، لـ«الوطن» سبب اللجوء لخلع ضرس العقل، بعد ظهوره، ففي كثير من الحالات، لا يجد ضرس العقل مساحة كافية في الفك ليٌظهر بشكلٍ طبيعي، مما قد يؤدي إلى العديد من المشاكل، مثل:

- النمو غير الطبيعي:

قد ينمو ضرس العقل بشكلٍ مائل أو جزئي، مما يسبب ألمًا وتورمًا في اللثة.

تزاحم الأسنان: قد يدفع ضرس العقل الأسنان الأخرى الموجودة في الفك، مما يٌسبب تزاحمًا وتشوهًا في شكل الأسنان.

وجود التهابات: قد يصعب تنظيف المنطقة المٌحيطة بضرس العقل، مما يٌزيد من خطر الإصابة بالتهابات اللثة وتسوس الأسنان.

- الضرس المدفون:

عندما يكون ضرس العقل مدفون كاملا في العظام أو جزء منه مدفون وجزء ظاهر في الفك.

- تسوس الأسنان:

عندما يكون ضرس العقل متسبب في تسوس الضرس الذي يسبقه، أو عندما يكون مغطي بقطعة من اللثة تسمي «operculum».

- حدوث الخراجات:

في بعض الحالات، قد يتكون خراج حول ضرس العقل، مما يسبب ألمًا شديدًا وتورمًا. أعراض تشير لخلع ضرس العقل.

- الألم والتورم:

عند حودث ألمًا، أو تورمًا أو أي أعراض أٌخرى، فقد يكون من الضروري خلعه.

- مشاكل الفم:

إذا كان الشخص يعاني من مشاكل أخرى في الفم، مثل التهابات اللثة أو تسوس الأسنان

ماذا يحدث عند خلع ضرس العقل؟

على المريض وضع قطنة بين الأسنان الضروس، لمٌدة ساعة مٌتواصلة لمنع النزيف، أو تكوين الجلطة مكان الجرح لالتئام الجرح.

- الامتناع عن التدخين لمٌدة 24 ساعة.

- عدم لمس الجرح باللسان أو بالأيدي.

- شرب سوائل باردة وطعام لين والابتعاد عن الأكل الجلف، والحار والمشروبات الساخنة.

- عدم مضغ الأطعمة في مكان عملية الخلع وعدم فعل أي مجهود على الجرح، مثل الكحة أو المضمضة بعنف.

- استخدام مضمضة مطهرة للثة والجرح ويمكن المضمضة بنصف كوب ماء دافئ وربع معلقة ملح.

هل هناك مخاطر عند خلع ضرس العقل؟

لا يوجد مخاطر لإزالة ضرس العقل إلا إذا كان في السفلي وقريب جدا من العصب الذي يغزي الفك السفلي «inferior alveolar nerve»، وحينها يجب مٌراعاة عمل الأشعة قبل عملية الخلع حتى نتفادى إصابات قادمة.