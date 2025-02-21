الامارات | «مركز جمعة الماجد» يُخرّج 36 مشاركاً في دورة «علم المكتبات»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحت رعاية رئيس مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي، جمعة الماجد، اختُتمت في مقر المركز بدبي الدورة الـ19 في علم المكتبات والمعلومات، التي أُقيمت هذا العام تحت عنوان: «عالم المكتبات: بوابة المستقبل الرقمي للمعرفة»، واستمرت لمدة أسبوعين، بمشاركة 36 متدرباً ومتدربة من جهات حكومية وخاصة، وقدّم الدورة نخبة من موظفي المركز المتخصصين، وأشرف عليها رئيس قسم المعالجة الفنية والمستودعات في المركز، رياض طاهر رضوان.

يذكر أن المركز ينظم سنوياً عدداً من الدورات المجانية المتخصصة، مثل دورة المكتبات، وتحقيق المخطوطات، والترميم، والأرشفة الإلكترونية، وغيرها.