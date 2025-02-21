الامارات | عبدالغفار حسين يصدر «الصور الإبداعية» احتفاءً بسلطان العويس

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ضمن احتفاليتها بمئوية الشاعر سلطان بن علي العويس (1925 ـ 2025)، نظّمت مؤسسة العويس الثقافية حفلاً لتوقيع كتاب «الصور الإبداعية في شعر سلطان العويس للأديب عبدالغفار حسين»، حيث تحدث عبدالغفار عن ظروف تأليف الكتاب، وأهم محتوياته، وعلاقته مع الشاعر سلطان العويس من خلال مفردات وذكريات وصور أوردها في الكتاب.

حضر حفل التوقيع نخبة من الكتاب والمثقفين والشخصيات العامة، في مقدمتهم نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، الدكتور سليمان موسى الجاسم، وعضو مجلس أمناء المؤسسة، الدكتورة فاطمة الصايغ، ورئيس مجلس إدارة ندوة الثقافة والعلوم، بلال البدور، والدكتور عارف الشيخ، ومؤسِّسة ومديرة متحف المرأة في دبي، الدكتورة رفيعة غباش، والأمين العام للمجلس الدولي للغة العربية، الدكتور علي عبدالله بن موسى، وغيرهم من النخب الفاعلة في المجتمع.

أدارت الأمسية الدكتورة فاطمة الصايغ، التي عرّفت بالكاتب، وسردت سيرته الذاتية، ولخصت منجزاته على الصعيدين الثقافي والمهني، والمناصب التي تقلدها، وصولاً إلى إسهاماته في تأسيس عدد من الجمعيات الثقافية، مثل اتحاد الكتاب، ومؤسسة العويس الثقافية، وغيرها.

وطاف عبدالغفار حسين في عالم سلطان العويس الشعري والثقافي والاجتماعي، الأمر الذي حفز عدداً من الحضور ليشاركوا بذكرياتهم في إغناء الندوة، مثل بلال البدور ود. عارف الشيخ ود. عمر عبدالعزيز ونادر مكانسي، وغيرهم.

وفي نهاية الأمسية، وقّع عبدالغفار حسين عشرات النسخ من كتابه «الصور الإبداعية في شعر سلطان العويس»، للحاضرين الذين حرصوا على التقاط الصور مع المؤلف، وتجاذب أطراف الحديث معه.