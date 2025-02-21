الامارات | «الظفرة البحري» يحتفي بأصحاب الهمم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلقت فعاليات ملتقى الظفرة البحري الدامج لأصحاب الهمم في دورته الرابعة، الذي تنظمه مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم بالتعاون مع هيئة أبوظبي للتراث وجهات أخرى عدة، وذلك على هامش مهرجان الظفرة البحري في دورته الـ16، وشهد الملتقى حضوراً واسعاً تجاوز 300 مشارك، من كبار المواطنين وأصحاب الهمم وطلاب المدارس وممثلي الجهات الحكومية، في تأكيد لالتزام الدولة بتعزيز الدمج المجتمعي والرياضي، وترسيخ مبدأ الشمولية والتكافؤ بين جميع أفراد المجتمع، وتضمّن الملتقى سلسلة من المنافسات الرياضية التي تهدف إلى تمكين أصحاب الهمم، وتعزيز مشاركتهم في الأنشطة الرياضية، ومن أبرزها ماراثون أجيال الدامج الذي شهد مشاركة واسعة من مختلف الفئات المجتمعية، تأكيداً لدور الرياضة في تعزيز التفاعل الاجتماعي ونشر ثقافة الدمج، وسباق التجديف بالكاياك الذي نُظّم بالشراكة مع نادي أبوظبي البحري، واشتمل السباق على فئات عدة لضمان فرص متكافئة لجميع المشاركين.