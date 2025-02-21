الامارات | الـ «500» درهم أفضل إصدار لورقة نقدية جديدة لعام 2025 في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حصل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي على جائزة «أفضل إصدار لورقة نقدية لعام 2025» من فئة 500 درهم، في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، جاء الإعلان عن الجائزة خلال مؤتمر «الطباعة عالية الأمان لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا» (High Security Printing EMEA) الذي عُقد في مدينة بازل السويسرية، مطلع شهر فبراير الجاري، حيث تتميّز الورقة النقدية من فئة 500 درهم بتصميم يعكس مسيرة دولة الإمارات في مجال الاستدامة، ويجسّد التزام المصرف المركزي الراسخ بتعزيز الحلول المستدامة في القطاع المالي، ويأتي هذا الإنجاز الجديد للمصرف المركزي في إطار حرصه على استخدام أحدث المواصفات الفنية والعلامات الأمنية المتطورة في تصميم الورقة النقدية الجديدة من فئة 500 درهم، التي تتميّز بتصاميم ثلاثية الأبعاد وميزات أمنية متطورة وتقنيات حديثة، واستخدم المصرف المركزي هذه التقنيات في فئة 1000 درهم أيضاً، وقد فازت بجائزة «أفضل إصدار لورقة نقدية لعام 2023»، ما يؤكد ريادة دولة الإمارات كأول دولة في منطقة الشرق الأوسط تستخدم أكبر عدد من شرائط الرقائق في أوراقها النقدية، وتتم طباعة هذه الورقة النقدية من الإصدار الثالث من قبل شركة «عملات للطباعة الأمنية»، التابعة للمصرف المركزي، ودخلت حيز الاستخدام في 30 نوفمبر 2023.

يأتي هذا الإصدار تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة الرامية إلى تسريع عملية التحول نحو الاقتصاد الأخضر، لضمان مستقبل قائم على التنمية المستدامة، وفي خطوة استراتيجية نحو تعزيز الاستدامة، اختار المصرف المركزي مادة البوليمر في صناعة الأوراق النقدية الجديدة، كونها أكثر متانة واستدامة من الأوراق النقدية التقليدية، كما أن هذه المادة قابلة لإعادة التدوير بالكامل، وبالتالي تقليل أثرها في البيئة.