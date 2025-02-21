الامارات | سيدة زنجبار الأولى تزور مؤسسات في الشارقة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ضمن زيارتها الرسمية إلى إمارة الشارقة، زارت حرم رئيس إقليم زنجبار، مريم مويني، والوفد المرافق لها، عدداً من المؤسسات في الشارقة، وذلك بهدف استعراض التجربة التنموية الاجتماعية في الإمارة، وبحث سبل تعزيز التعاون بين المؤسسات في كلا الجانبين، وشارك في الزيارة عدد من قيادات ومديري المؤسسات التي تترأسها قرينة صاحب السموّ حاكم الشارقة، إلى جانب ممثلين عن هيئات ومؤسسات المجتمع المحلي في زنجبار.

وتأتي الزيارة في إطار حرص السيدة الأولى لإقليم زنجبار على تبنّي الممارسات المتقدمة في مجال تنمية المجتمع، والاطلاع على تجارب وخبرات مؤسسات العمل المجتمعي في إمارة الشارقة.