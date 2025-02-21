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الامارات | «القرقور».. إرث أبناء البحر مستمر

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 21 فبراير 2025

صناعة أقفاص الصيد، أو ما يعرف محلياً بـ«القرقور»، واحدة من أبرز الصناعات التراثية المرتبطة بالبحر وصيد الأسماك، وسابقاً- قبل استخدام المواد الصناعية - كان الصياد أو صانع القرقور يجفف عذق النخل تحت أشعة الشمس، ثم يتم تليينه بوضعه في ماء البحر، وتقطيعه طولياً إلى شرائح، ويُطلق عليها «شراخ»، ومن هذه الشرائح يتم سفّ أجزاء «القرقور»، وتطورت هذه الصناعة مع دخول الأسلاك الحديدية. تصوير: يوسف الهرمودي

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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