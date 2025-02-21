الامارات | «القرقور».. إرث أبناء البحر مستمر

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شكرا لقرائتكم خبر عن «القرقور».. إرث أبناء البحر مستمر والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 21 فبراير 2025
صناعة أقفاص الصيد، أو ما يعرف محلياً بـ«القرقور»، واحدة من أبرز الصناعات التراثية المرتبطة بالبحر وصيد الأسماك، وسابقاً- قبل استخدام المواد الصناعية - كان الصياد أو صانع القرقور يجفف عذق النخل تحت أشعة الشمس، ثم يتم تليينه بوضعه في ماء البحر، وتقطيعه طولياً إلى شرائح، ويُطلق عليها «شراخ»، ومن هذه الشرائح يتم سفّ أجزاء «القرقور»، وتطورت هذه الصناعة مع دخول الأسلاك الحديدية. تصوير: يوسف الهرمودي
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