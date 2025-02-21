الامارات | «تيك توك» يعيد هيكلة فريق الثقة والأمان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت ثلاثة مصادر مطلعة، أمس، إن تطبيق تيك توك للمقاطع المصورة القصيرة يقوم بتسريح موظفين على مستوى العالم من فريق الثقة والأمان، المسؤول عن إدارة المحتوى في إطار عملية إعادة هيكلة.

وقال مصدران إن رئيس العمليات في التطبيق، آدم بريسر، أرسل مذكرة إلى الموظفين لإخطارهم بهذه الخطوة، وذكر المصدران أن عمليات التسريح بدأت في اليوم نفسه بالنسبة للفِرَق في آسيا وأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، ولم يرد «تيك توك» بعد على طلب للتعليق.

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي لايزال مصير التطبيق غير واضح، فقد تم حجب التطبيق الشهير، الذي يستخدمه ما يقرب من نصف الأميركيين، لفترة قصيرة في الولايات المتحدة، الشهر الماضي، قبل أن يدخل قانون حظر أو بيع التطبيق حيز التنفيذ في 19 يناير، وعاد التطبيق للعمل في الولايات المتحدة مجدداً بأمر تنفيذي من الرئيس دونالد ترامب لثلاثة أشهر.

وفي أكتوبر من العام الماضي، سرّحت الشركة مئات الموظفين من قواها العاملة على مستوى العالم.