الامارات | «يونان».. فيلم من هموم مخرج سوري ينافس في «برلين»   

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال المخرج وكاتب السيناريو، أمير فخرالدين، الذي تنحدر عائلته من هضبة الجولان السورية المحتلة، إن فيلمه «يونان»، الذي يشارك في مسابقة مهرجان برلين السينمائي الرسمية، مستوحى من تجربته الشخصية في المنفى، وشوقه إلى وطن.

الفيلم من بطولة الممثل والكاتب اللبناني، جورج خباز، الذي يلعب دور كاتب عربي منفي يجد نفسه في جزيرة ألمانية نائية، وهو جزء من ثلاثية بدأت بفيلم «الغريب» عام 2021.

وقال المخرج فخرالدين الذي يعيش الآن في ألمانيا: «تجربة المنفى هذه شكلت بطريقة ما فكرة الثلاثية بأكملها.. قلت لنفسي: سأستكشف موضوع الوطن».

بدأ المخرج في الآونة الأخيرة العمل على الجزء الأخير من ثلاثيته بفيلم «نوستالجيا».

وفيلم «يونان» واحد من بين 19 فيلماً تتنافس على جائزة الدب الذهبي الكبرى في المهرجان، وسيعلن عن الفائز بها غداً.