الامارات | اختفاء طفل إندونيسي تعرض لهجوم تمساح

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت الشرطة الإندونيسية، أمس، فقدان صبيّ يبلغ 10 سنوات في جزيرة بورنيو، بعد أن هاجمه تمساح، وهو الهجوم الثاني من هذا النوع بالمنطقة في خلال أسابيع، وكان الصبي قفز في أحد أنهر مقاطعة كاليمانتان الغربية في بورنيو، إحدى الجزر التي تتمتع بأكبر تنوّع بيولوجي في العالم، عندما هاجمه تمساح يبلغ طوله أربعة أمتار، على ما روى صديق له.

تُعدّ إندونيسيا موطناً لأنواع عدة من التماسيح التي تهاجم البشر وتقتلهم في حوادث تُسجَّل باستمرار.

وقال قائد الشرطة المحلية، رشماتول إيساني فشري، في بيان، إنّ «صديق الصبي رأى التمساح يطفو على السطح ويعضه ويسحبه إلى الماء»، وأبلغ الصديق والد الصبي الذي بدأ البحث في النهر عن طفله باستخدام زورق سريع، لكن الصبي لايزال مفقوداً، وفي وقت سابق من هذا الشهر، فُقد صبي آخر في القرية نفسها، بعد أن هاجمه تمساح خلال ممارسته السباحة، بحسب عمه الذي شهد الهجوم، وأعلنت الشرطة عن الحادث في السابع من فبراير الماضي، وفي أغسطس الماضي قُتلت امرأة تبلغ 54 عاماً بعدما هاجمها تمساح وهي تسبح.