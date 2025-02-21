الامارات | متحف المستقبل في «ساوث باي» أكبر تجمع عالمي للتكنولوجيا والإبداع والفنون

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن متحف المستقبل عن مشاركته في مهرجان «ساوث باي ساوث ويست»، أكبر تجمع عالمي للتكنولوجيا والإبداع والفنون والابتكار، الذي ستستضيفه ولاية تكساس الأميركية، من السابع إلى 15 مارس 2025، ليستعرض على مدار خمسة أيام، ومن خلال 20 فعالية وجلسة حوارية وتجربة مبتكرة، رؤية إمارة دبي لمستقبل قطاعات التكنولوجيا والاستدامة والثقافة وغيرها.

ويتضمن هذا الحدث العالمي السنوي، الذي انطلق للمرة الأولى في عام 1987 في الولايات المتحدة الأميركية، عدداً من المؤتمرات والمهرجانات والفعاليات المتخصصة في مختلف مجالات التكنولوجيا والأفلام والموسيقى والتعليم والثقافة، وقد شهدت دورة عام 2024 مشاركة أكثر من 300 ألف شخص.

وستكون مؤسسة دبي للمستقبل الراعي الرسمي لمسار «2050» خلال مهرجان «ساوث باي ساوث ويست»، وستسهم بإطلاق حوارات عالمية حول موضوعات متنوعة، مثل استيطان القمر، وتقنيات الذكاء الاصطناعي، ومستقبل الغذاء، إلى جانب تقديم تجارب تفاعلية حول علاقة الإنسانية والطبيعة والتكنولوجيات المستقبلية في «جناح متحف المستقبل»، الذي صُمم خصيصاً لجذب أنظار الجمهور العالمي نحو رؤية دبي المستقبلية.

وقال المدير التنفيذي لمتحف المستقبل، ماجد المنصوري، إن المشاركة في «ساوث باي ساوث ويست» تتيح لنا الفرصة لتعريف العالم بدور «متحف المستقبل» ورؤيته الإيجابية لمستقبل البشرية المرتكزة على استشراف الفرص وتوظيف التكنولوجيا والاستعداد للمستقبل.

وأضاف: «متحف المستقبل أصبح وجهة عالمية لتصميم مستقبل القطاعات التي تهم الناس في جميع أنحاء المنطقة والعالم، ونهدف من خلال المشاركة في هذا الحدث العالمي في مارس المقبل إلى استعراض مجموعة من التجارب المستقبلية المبتكرة، لتشجيع الزوار على التفكير بأهم التحولات المقبلة التي ستغير حياتهم، والتعرف إلى رؤية دبي للمستقبل».

وسيحظى زوار «جناح متحف المستقبل» في المهرجان بفرصة المشاركة في 20 فعالية من الجلسات الحوارية بمشاركة نخبة من الخبراء العالميين، والتجارب التفاعلية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، منها عرض «أحلام الأرض»، وهو عمل فني رقمي مبتكر للفنان العالمي رفيق أناضول، الذي يتميز بأسلوبه البارز في تحويل البيانات البيئية الحقيقية إلى روايات بصرية ديناميكية. وسيشهد الحدث مشاركة نخبة من الشخصيات البارزة، من رواد فضاء، وخبراء تخطيط حضري، ومنتجي أفلام، لمناقشة التحديات والفرص التي تسهم في بناء مستقبل استكشاف الفضاء، وتخطيط المدن، وغيرها من الموضوعات التي ستقدم رؤى جديدة حول دور الابتكار والإبداع في إحداث تغيير ملموس عبر مختلف القطاعات.

ومن أهم المتحدثين المشاركين في هذه الفعاليات، رائد الفضاء الإماراتي، هزاع المنصوري، ورائدة الفضاء الكندية، شونا بانديا، والمنتج السينمائي العالمي، جيانلوكا شقرا، والمؤلفة جيسي كاروري سيبينا، ومخرج مسلسل الصور المتحركة الإماراتي الشهير «فريج»، محمد سعيد حارب، ومؤسِّسة سينما عقيل، بثينة كاظم، وغيرهم الكثير.