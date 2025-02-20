تبدأ خلال ساعات.. 10 نصائح لمواجهة أطول موجة برد في شتاء 2025

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد الضبع:

تستعد البلاد لموجة برد شديدة تبدأ خلال ساعات، فيما حذّرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من تراجع ملحوظ في درجات الحرارة، متوقعة انخفاضًا كبيرًا يصل إلى 6 درجات مئوية في بعض المناطق.

أطول موجة برد في شتاء 2025

هذه الموجة تبدأ من مساء اليوم الخميس وتستمر من 5 إلى 6 أيّام، وتعتبر أطول موجة برد في شتاء 2025، حسبما أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي في هيئة الأرصاد الجوية في تصريحات لـ"الخليج 365".

وفي ظل هذه الظروف، نقدم لكم 10 نصائح عملية لمساعدتكم في مواجهة هذا الطقس القاسي، من خلال خطوات بسيطة للحفاظ على صحتكم وسلامتكم، وفقًا لتصريحات الدكتور مجدى بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، مع "الخليج 365".

1- التدفئة الجيدة والوقاية من العدوى التنفسية

ينصح بارتداء الكمامة، حيث تعتبر دعامة أساسية للوقاية من الأمراض التنفسية، ويجب استبدال الكمامة فورًا إذا أصبحت ممزقة أو مبتلة، مع مراعاة غسل الكمامة القماشية بالماء الساخن والصابون بعد كل استخدام.

2- غسل الأيدي

غسل الأيدي جيدًا بالماء والصابون يقلل بشكل كبير من انتشار الأمراض التنفسية، كما أظهرت الدراسات أن غسل اليدين يقلل من وفيات الالتهاب الرئوي بنسبة تصل إلى 50%.

3- التباعد الجسدي

التباعد لا يقل عن متر واحد من الآخرين، إذ أظهرت الدراسات أنه يساعد في تقليل معدلات انتشار الأمراض التنفسية مثل نزلات البرد والإنفلونزا.

4- إتيكيت العطس والسعال

من الضروري تغطية الفم والأنف بمنديل عند العطس أو السعال؛ لتقليل انتشار القطيرات التنفسية الملوثة.

5- تطهير الأسطح

يجب تنظيف الأسطح التي يتم ملامستها بشكل مستمر مثل الهواتف، مقابض الأبواب والمقاعد لتقليل خطر العدوى.

6- عدم مشاركة الأدوات الشخصية

ينبغي تجنب مشاركة أدوات الطعام، فرشاة الأسنان، أو الفوط مع الآخرين لتفادي انتقال العدوى.

7- العزل في المنزل عند الشعور بالإعياء

في حال الشعور بأعراض مرضية، يفضل العزل في المنزل لتجنب نقل العدوى للآخرين.

8- التطعيمات:

ينبغي الحصول على التطعيمات المتاحة مثل تطعيم الإنفلونزا وكوفيد-19؛ لتقوية جهاز المناعة والوقاية من الأمراض.

9- التغذية الجيدة:

التغذية المتوازنة والموفرة للفيتامينات، مثل فيتامين C، تلعب دورًا حيويًا في تعزيز المناعة، ويُنصح بتناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات مثل الفواكه الحمضية والمكملات الغذائية.

10- تجنب التدخين

التدخين يضعف جهاز المناعة ويزيد من فرص الإصابة بالأمراض التنفسية، وينبغي تجنب الأماكن المزدحمة والمدخنة للوقاية من تأثيراته السلبية.

اقرأ أيضًا: هل تطاردك الكوابيس كل ليلة؟.. 6 أسباب تفسر معاناتك أثناء النوم

أبراج الأكثر حظاً في شهر مارس على كافة الأصعدة.. هل برجك من بينهم؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول حبتين من القرنفل قبل النوم؟.. مفاجأة

كيف يؤثر الطقس البارد على صحة العظام والمفاصل؟.. مفاجأة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول المكملات الغذائية دون استشارة الطبيب؟.. مفاجأة