فيروس فتاك يصل بريطانيا يسبب التهاب الدماغ.. أعراضه وكيفية الوقاية

القاهرة - سمر حسين - صحة

ما تزال الفيروسات ومتحوراتها تنتشر بين الدول، وتحديدا الأوربية التي تشهد تغيرات مناخية كبيرة تساهم في تفشي الفيروسات الخطيرة التي تفتك بالبشر، ومؤخرًا، أكد خبراء بريطانيون، تسجيل أول حالة إصابة محلية بفيروس التهاب الدماغ المنقول بالقراد TBEV، لشاب يبلغ من العمر 28 عامًا، إثر تعرضه للدغات قراد أثناء سيره بالقرب من بحيرة إيرن في اسكتلندا.

وفيروس التهاب الدماغ المنقول بالقراد TBEV، هو مرض فيروسي خطير يؤدي إلى التهابات شديدة في الجهاز العصبي المركزي، مثل التهاب السحايا والتهاب الدماغ، وفقًا لمجلة Eurosurveillance.

تعرض المصاب للإرهاق الشديد، قبل أن يصيبه تصلب في الرقبة، وحساسية للضوء، وصداع حاد، لتزيد الأعراض حتى الرؤية المزدوجة، وعلى الرغم من تلقيه العلاج، إلا إنه لايزال يعاني من بعض الأعراض.

فيروس التهاب الدماغ المنقول بالقراد TBEV

فيروس التهاب الدماغ المنقول بالقراد TBEV، وفقًا للمنظمة العالمية، ووكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة، ينتقل من خلال القراد، ولدغته، ما يؤدي إلى التهابات شديدة في الجهاز العصبي المركزي، مثل التهاب السحايا والتهاب الدماغ.

أعراض فيروس التهاب الدماغ المنقول بالقراد TBEV

يتسبب فيروس التهاب الدماغ المنقول بالقراد TBEV، في عدة أعراض شبيهة بالإنفلونزا، ثم العدوى الشديدة في الجهاز العصبي المركزي مثل التهاب السحايا أو التهاب الدماغ، وتشمل الآتي:

حمى.

صداع.

التقيؤ.

تصلب الرقبة.

ارتباك.

انخفاض الوعي.

فقدان التوازن.

صعوبة الكلام.

ضعف في الذراعين أو الساقين.

كيفية الوقاية من فيروس التهاب الدماغ المنقول بالقراد TBEV

كانت وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة «UKHSA» كشفت عن كيفية الوقاية من فيروس التهاب الدماغ المنقول بالقراد TBEV، جاءت على النحو:

- الالتزام بالاحتياطات اللازمة للحماية من لدغات القراد، مثل تغطية كاحليهم وأرجلهم، واستخدام طارد الحشرات وفحص الملابس والجسم.

- الالتزام بالاحتياطات اللازمة عند زيارة المناطق ذات الحشائش الطويلة مثل الغابات والمتنزهات.

- استخدم ملاقط ذات رؤوس رفيعة أو أداة لإزالة القراد، فقط أمسك القراد بالقرب من الجلد قدر الإمكان، واسحب لأعلى ببطء، والتخلص منها بعد إزالتها.

- قم بتنظيف اللدغة بمطهر أو بالصابون والماء.

- إذا تعرضت للعض من قبل القراد وتعتقد أنك مصاب بمرض TBEV، يجب أن تزور طبيبا.