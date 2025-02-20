الإسهال عند الأطفال.. امتى يكون خطر وإزاي تحمي ابنك من الجفاف؟

القاهرة - سمر حسين - صحة

مرض الإسهال عند الأطفال هو ثالث سبب رئيسي للوفاة لمن هم دون سن الخامسة، إذ يحصد أرواح 443 ألفا و832 طفلا سنويا، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، ويمكن أن يستمر الإسهال عند الأطفال لعدة أيام ويتسبب في فقدان الجسم للمياه والأملاح الضرورية للبقاء على قيد الحياة، بسبب الجفاف الذي يتركه على جسد الطفل، تحديدًا من يعانون من سوء التغذية أو ضعف المناعة، والمتعايشون مع فيروس العوز المناعي البشري، هم أشد عرضة لخطر الإصابة بالإسهال الذي يهدد حياتهم، لذا يبقى السؤال الأهم، ما هو الإسهال عند الأطفال.. إمتى يكون خطر وإزاي تحمي طفلك من الجفاف؟

الإسهال عند الأطفال

غالباً ما يعاني الأطفال الذين يقضي عليهم الإسهال من سوء التغذية بشكل أساسي، ما يجعلهم أكثر عرضة للإصابة بالمرض، ويمكن أن ينتقل أيضا مرض الإسهال عند الأطفال من شخص إلى آخر، ويتفاقم بسبب سوء النظافة الشخصية، كما أن الطعام سبب رئيسي آخر للإصابة بالإسهال في حال لم تتوفر ظروف صحية لإعداده أو تخزينه، ومن عوامل الخطر الكبيرة أيضاً تخزين المياه المنزلية ومناولتها بطريقة غير مأمونة، فضلًا عن الأسماك التي تُصاد من مياه ملوثة والمأكولات البحرية المعدة منها في الإصابة بالمرض.

ويأتي الإسهال عند الأطفال في ثلاثة صور، على رأسها الإسهال المائي الحاد، الذي يستمر عدة ساعات أو أيام ويشمل الكوليرا، والإسهال الدموي الحاد، المُسمّى أيضا الزحار، وأيضًا الإسهال المستمر الذي يدوم لمدة 14 يوما أو أكثر، إلا أنه يبقى التهديد الأول والأخير حدوث الجفاف.

الإسهال عند الأطفال.. إمتى يكون خطر وإزاي تحمي طفلك من الجفاف؟

متى يكون الإسهال خطرا، وكيف تحمي طفلك من الجفاف؟، يعد هذا السؤال الأكثر شيوعًا بين ربات المنازل والأمهات، خاصة أن الجفاف الناتج عن الإسهال عند الأطفال هو التهديد الأكبر على حياتهم، فعند التعرض لإحدى نوبات الإسهال، يفقد الفرد السوائل والمياه، من خلال البراز السائل والقيء والعرق والبول والتنفس، ويتعرض للجفاف بسبب عدم تعويض الجسم لهذه الخسائر.

ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، يؤدي الجفاف الشديد، للآتي:

الخمول

فقدان الوعي

عينان غائرتان

العجز عن الشرب أو صعوبة في الشرب

بقاء الجلد مثنيا لفترة

الأرق والتهيج

عينان غائرتان

الشرب بلهفة والشعور بعطش شديد

الوقاية من الإسهال عند الأطفال

وذكرت وزارة الصحة، عدة نصائح للوقاية من الإسهال عند الأطفال، جاءت على النحو التالي:

غسل اليدين بالصابون

الرضاعة الطبيعية الحصرية خلال أول 6 أشهر من العمر

النظافة الشخصية ونظافة الأغذية جيداً

التثقيف الصحي بشأن كيفية انتشار العدوى

الإماهة بمحلول الأملاح الفموي (خليط من الماء النظيف والملح والسكر).

تناول الأطعمة الغنية بالمغذيات الصحية.

علاج الإسهال عند الأطفال منزليًا

من جهتها، أكدت وزارة الصحة، أنه عند الإصابة بمرض الإسهال، لابد من الاعتماد على الأغذية التي تحتوي على البوتاسيوم مثل عصير الفاكهة والموز والبطاطا المسلوقة، والشوربة والمقرمشات المالحة، والحرص على تناول السوائل بكثرة لتعويض الجسم من السوائل التي فقدها، مع الحرص على عدم الحصول على المضادات الحيوية إلا بعد الرجوع للطبيب وتحديد الجرعات المناسبة للحالة المرضية.

أطعمة ممنوعة عند الإصابة بالإسهال

وحذرت وزارة الصحة والسكان من الأطعمة التي تزيد من الإسهال وهي:

الأطعمة المقلية

الأطعمة الدسمة

السكريات

منتجات الألبان