الصحة العالمية تحذر من انتشار أمراض قاتلة بسبب إدمان المخدرات.. تفتك بالملايين

القاهرة - سمر حسين - صحة

في الوقت الذي تواجه فيه منظمة الصحة العالمية الفيروسات التي تفتك بالمواطنين حول دول العالم، خاصة مع زيادة المتحورات التي تدق ناقوس الخطر، عادت اليوم للتحذير عبر بيان لها، من الأمراض الخطيرة، والاضطرابات الناجمة عن تعاطي مواد الإدمان، إذ يعد أحد تحديات الصحة العامة الأكثر إلحاحًا في عصرنا، ولها عواقب وخيمة على الأفراد والمجتمعات.

الصحة العالمية تكشف عن أمراض قاتلة بسبب إدمان المخدرات

وأكدت منظمة الصحة العالمية، في بيانها، أن اضطرابات تعاطي المخدرات، تؤثر مباشرة على الصحة البدنية والنفسية، كما ترهق نُظُم الصحة العامة، وهو ما يحتاج إلى سياسات وبرامج علاجية شاملة مع تزايد تعاطي المخدرات على الصعيد العالمي.

وكشفت الصحة العالمية، عن عدة أمراض قاتلة بسبب إدمان المخدرات، جاءت على النحو التالي:

- اضطرابات الصحة النفسية.

- التهاب الكبد.

- السُّل.

- أمراض القلب والأوعية الدموية.

- الاكتئاب

- الذهان، بما في ذلك الفصام

- الإيدز والأمراض المنقولة بممارسة العلاقة الزوجية.

- العنف والإصابات والعجز.

- التهاب الكبد C

الومنذ عام 1990، ازداد عدد الأشخاص الذين يعانون من الاضطرابات الناجمة عن تعاطي المخدرات في الإقليم بمقدار الضعفين، وفي عام 2019، كان ما يقدر بنحو 3.4 مليون شخص يعانون من هذه الاضطرابات.

292 مليون شخص في عان تعاطى المخدرات

ووفقًا لتقرير المخدرات العالمي لعام 2024 الصادر عن الأمم المتحدة، وصل عدد متعاطي المخدرات لنحو 292 مليون شخص في عام 2022، إذ تراوحت أعمارهم بين 15 و64 عامًا، حيث تشير التقارير إلى أن 6.7% من السكان يتعاطون المخدرات، وهو معدل أعلى من المتوسط العالمي البالغ 5.6%.

أكثر من 3 ملايين حالة وفاة سنوية

وقالت منظمة الصحة العالمية ، فى بيان لها ، إن أكثر من 3 ملايين حالة وفاة سنوية بسبب تعاطي الكحول والمخدرات، كان غالبيتها بين الرجال، وإن 2.6 مليون حالة وفاة سنويًا تعزى إلى استهلاك الكحول، وهو ما يمثل 4.7% من جميع الوفيات، و0.6 مليون حالة وفاة بسبب تعاطي المخدرات ذات التأثير النفساني.

يذكر إن 2 مليون حالة وفاة بسبب الكحول و0.4 مليون حالة وفاة بسبب المخدرات كانت بين الرجال.

كيف تواجه المنظمة ارتفاع تعاطي المواد المخدرة؟

ومن جانبه، أطلق المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط مبادرة إقليمية لتسريع وتيرة العمل في مجال الصحة العامة بشأن تعاطي مواد الإدمان، وتتسق المبادرة مع التزام منظمة الصحة العالمية بتحقيق الغاية 3-5 من أهداف التنمية المستدامة التي تهدف إلى تعزيز الوقاية من الاضطرابات الناجمة عن تعاطي مواد الإدمان وعلاجها.