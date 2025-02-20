تريند البيض المسلوق بالكاكاو واللبن.. ماذا يفعل تناوله بالجسم؟

القاهرة - سمر حسين - صحة

انتشرت وصفة البيض المسلوق بالكاكاو على مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة، حيث تفاعل معها الكثيرون بين تجربتها والتعبير عن دهشتهم من مكوناتها، والبعض وصفها بأنها بديل صحي للحلويات التقليدية، بينما حذر آخرون من مخاطرها المحتملة على الصحة، فهذه الوصفة تعتمد على الجمع بين البيض المسلوق، الكاكاو، والحليب، ما دفع العديد من خبراء التغذية إلى توضيح مدى فائدتها وأضرارها وفقًا لمكوناتها وطريقة تحضيرها.

وفي هذا السياق، قالت الدكتورة شيماء خفاجي لـ«الوطن» إن الوصفة مغذية جدًا، لكن الفائدة تعتمد على الكمية وطريقة التحضير، والجمع بين هذه المكونات يحقق توازنًا غذائيًا ممتازًا، ولكن يجب الحذر من استخدام السكر بكثرة أو الحليب كامل الدسم، حيث إن ذلك قد يؤدي إلى زيادة السعرات الحرارية.

وأوضحت أن الفانيليا ستكون مناسبة جدًا لتقليل رائحة البيض، ما يجعل الطعم أكثر تقبلًا للأطفال، أما بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من حساسية البيض، فيمكن استبداله بالشوفان أو دقيق الشوفان أو الموز المهروس، والذي يمنح قوامًا كريميًا يشبه البودينج.

الكمية المناسبة وتجنب الأضرار

وأشارت إلى أن هذه الوصفة ليست بديلًا للحلويات في حالة السمنة، حيث إن الكمية الكبيرة من البيض قد تؤدي إلى ارتفاع نسبة الكوليسترول، وأوضحت أن الحد الأقصى الموصى به 3 بيضات، فيما تعد الحلويات الصحية التي تعتمد على الشوفان خيارًا أفضل لاحتوائها على الألياف وقيمة غذائية عالية، خاصة إذا تم دمجها مع الموز ولبن جوز الهند أو اللوز، أما عن التحلية، أكدت أن عسل النحل يعد خيارًا أفضل من سكر الدايت، حيث إن سكر الدايت يحتوي على نفس مادة التحلية الموجودة في السكر العادي وهو مجرد اسم تجاري.

البيض وتأثيره على الصحة

وأكدت أن الإفراط في تناول البيض قد يكون خطرًا على بعض الفئات، خاصة من يعانون من ارتفاع الكوليسترول حتى في الأنظمة الغذائية الخاصة بهم، ويتم تحديد تناول بيضة واحدة فقط، مع إزالة صفار الثانية، وأشارت إلى أن الطعم قد يكون غير مستساغ للأطفال، لذا لا ينبغي اتباع التريندات الغذائية بشكل أعمى.

وصفة غذائية صحية للأطفال

وكشفت خفاجي عن وجبة صحية مثالية للأطفال تساعد على زيادة الوزن خلال أسبوعين، يتم تناولها كوجبة عشاء قبل النوم مباشرة وتتكون من:

4 ملاعق شوفان

موزة واحدة

كوب لبن كامل الدسم

2 ملعقة زبدة فول سوداني

ملعقة سمسم

واختتمت خفاجي حديثها بأن الالتزام بهذه الوصفة يمكن أن يساعد الأطفال على اكتساب وزن مثالي خلال فترة قصيرة، ما يجعلها خيارًا غذائيًا جيدًا لمن يعانون من النحافة.