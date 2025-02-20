4 طرق لتطبيق مكياج يوم التأسيس السعودي من وحي أشهر خبيرات التجميل



كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 20 فبراير 2025 11:50 صباحاً - يوم التأسيس السعودي هو مناسبة وطنية، تحمل في طياتها عبق التاريخ السعودي وأصالته؛ إذ تحتفي المملكة بهذا اليوم الذي يمثل جذور الدولة السعودية وهويتها العريقة. وتتميز احتفالات يوم التأسيس بأجوائها التراثية الفريدة، حيث تحرص النساء السعوديات على الظهور بإطلالات تعكس الفخر والانتماء، لا سيما من خلال المكياج الذي يمزج بين العراقة والحداثة بأسلوب أنيق ومتجدد.

وبما أن المكياج عنصر أساسي في إبراز الجمال، فإن إطلالة المرأة السعودية في هذا اليوم تتطلب لمسات خاصة تعكس هوية المناسبة، مع الحفاظ على أسلوب عصري وجذاب. ولأن خبيرات التجميل السعوديات هنّ الأقدر على تقديم صيحات مكياج مستوحاة من الثقافة المحلية بروح متجددة، اخترنا لكِ من "الخليج 365" 4 طرق لتطبيق مكياج يوم التأسيس بأسلوب أشهر خبيرات التجميل السعوديات؛ لتستوحي منهنّ إطلالة مثالية تجمع بين الأنوثة والقوة والأصالة.

مكياج تراثي جذاب ليوم التأسيس بأسلوب أسماء المقبل

View this post on Instagram A post shared by أسماء المقبل - Asma Almuqbil (@asmaaltamimi_m)



إذا كنتِ ترغبين في إطلالة عربية أصيلة مستوحاة من التراث السعودي، فإن مكياج خبيرة التجميل أسماء المقبل يمنحكِ لمسة ساحرة تعزز من ملامحكِ بطريقة جذابة. للحصول على هذا المكياج، طبقيها باتباع الخطوات التالية:

العيون: استخدمي ظلال عيون بدرجات بنية دافئة على كامل الجفن، ثم أضيفي ظلاً ذهبياً لامعاً عند مدمع العين لإضاءة النظرة. بعدها، حددي عينيكِ بالأيلاينر الأسود المسحوب بأسلوب عيون القطة، ومرري الكحل الأسود داخل العين لتحديد النظرة أكثر.

استخدمي ظلال عيون بدرجات بنية دافئة على كامل الجفن، ثم أضيفي ظلاً ذهبياً لامعاً عند مدمع العين لإضاءة النظرة. بعدها، حددي عينيكِ بالأيلاينر الأسود المسحوب بأسلوب عيون القطة، ومرري الكحل الأسود داخل العين لتحديد النظرة أكثر. الحواجب: مشطي حواجبكِ لأعلى وثبتيها بجل شفاف؛ لمنحها مظهراً طبيعياً وكثيفاً.

مشطي حواجبكِ لأعلى وثبتيها بجل شفاف؛ لمنحها مظهراً طبيعياً وكثيفاً. البشرة: استخدمي كريم أساس بلمسة مخملية، مع بلاشر برونزي على عظمتي الخدين؛ لمنح الوجه دفئاً وإشراقة طبيعية.

استخدمي كريم أساس بلمسة مخملية، مع بلاشر برونزي على عظمتي الخدين؛ لمنح الوجه دفئاً وإشراقة طبيعية. الشفاه: اختاري أحمر شفاه بلون بني ناعم لإكمال الإطلالة بشكل متناغم مع ملامحكِ.

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مكياج ناعم وأنيق ليوم التأسيس بأسلوب وعد التركي

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خبيرة التجميل وعد التركي معروفة بأسلوبها الهادئ والراقي في تطبيق المكياج، ما يجعل مكياجها مثالياً لكِ ليوم التأسيس السعودي إذا كنتِ تبحثين عن لمسة أنثوية ناعمة. يمكنك الحصول على هذا المكياج من خلال اتباع الخطوات التالية:

العيون: استخدمي درجات البيج والذهبي الفاتح على الجفن، وادمجيها برفق مع ظل بني على الزاوية الخارجية للعين. حددي الجفن العلوي بخط أيلاينر رفيع مع رفعه قليلاً عند الأطراف.

استخدمي درجات البيج والذهبي الفاتح على الجفن، وادمجيها برفق مع ظل بني على الزاوية الخارجية للعين. حددي الجفن العلوي بخط أيلاينر رفيع مع رفعه قليلاً عند الأطراف. الرموش: استخدمي رموشاً اصطناعية بتأثير طبيعي ليس مبالغاً فيه لإبراز العينين بطريقة ناعمة.

استخدمي رموشاً اصطناعية بتأثير طبيعي ليس مبالغاً فيه لإبراز العينين بطريقة ناعمة. البشرة: طبقي فاونديشن بتركيبة مشرقة مع لمسات من الهايلايتر على عظام الخد والأنف؛ لإضفاء إشراقة صحية.

طبقي فاونديشن بتركيبة مشرقة مع لمسات من الهايلايتر على عظام الخد والأنف؛ لإضفاء إشراقة صحية. الشفاه: استخدمي أحمر شفاه نيود بلون مشمشي أو وردي فاتح؛ لإطلالة أنثوية ناعمة.

مكياج سموكي قوي وجريء ليوم التأسيس بأسلوب سارة السبيعي

View this post on Instagram A post shared by Sara Alsubaie - ساره السبيعي (@saramakeup_artist)



أما إذا كنتِ تفضلين الإطلالات القوية والجريئة في يوم التأسيس، فإن مكياج خبيرة التجميل سارة السبيعي يعكس الأسلوب العصري الممزوج باللمسات الشرقية الفخمة، فلا تترددي في تطبيقه كالآتي:

العيون: اعتمدي مكياج عيون سموكي بدرجات الأسود والبني، وادمجي الظلال الداكنة على الزاوية الخارجية للعين؛ لمنحها عمقاً جذاباً، ثم أضيفي ظلاً ذهبياً لامعاً في منتصف الجفن لإضاءة النظرة.

اعتمدي مكياج عيون سموكي بدرجات الأسود والبني، وادمجي الظلال الداكنة على الزاوية الخارجية للعين؛ لمنحها عمقاً جذاباً، ثم أضيفي ظلاً ذهبياً لامعاً في منتصف الجفن لإضاءة النظرة. الأيلاينر: حددي عينيكِ بخط أيلاينر مجنح يمتد خارج العين، وأضيفي الكحل الأسود داخل العين لزيادة حدة الإطلالة.

حددي عينيكِ بخط أيلاينر مجنح يمتد خارج العين، وأضيفي الكحل الأسود داخل العين لزيادة حدة الإطلالة. الحواجب: مشطي حواجبكِ بالجل الشفاف للحصول على مظهر طبيعي وكثيف.

مشطي حواجبكِ بالجل الشفاف للحصول على مظهر طبيعي وكثيف. البشرة: استخدمي كريم أساس بلمسة مات، مع كونتور ناعم لنحت ملامح الوجه. أضيفي البلاشر الدافئ على الوجنتين لمنح الوجه إشراقة طبيعية.

استخدمي كريم أساس بلمسة مات، مع كونتور ناعم لنحت ملامح الوجه. أضيفي البلاشر الدافئ على الوجنتين لمنح الوجه إشراقة طبيعية. الشفاه: اختاري أحمر شفاه بنياً فاتحاً أو نيود بدرجات دافئة، ليعكس التوازن بين قوة المكياج وسحر الملامح الناعمة.

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مكياج تراثي عصري بأسلوب نورة بو عوض

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لإطلالة مستوحاة من التراث السعودي لكن بلمسة عصرية، يمكنكِ اعتماد مكياج خبيرة التجميل نورة بو عوض في يوم التأسيس، فهو يجمع بين الدقة في التفاصيل والألوان الدافئة، ولتطبيق هذا المكياج اتبعي الخطوات التالية: